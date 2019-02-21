關押北所鐵碗挖窗、掙脫手銬 男二度脫逃失敗...罪加4條！

2019-02-21 19:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕26歲謝姓男子在交友軟體放男子團體SpeXial成員晨翔的照片當大頭照，還誆稱台大醫學系畢業，去年9月把女網友帶到MTV包廂上下其手，遭拒後恫稱「我包裡有刀」、「記得台大分屍案嗎？」女網友只好配合，到案後又嗆警：「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」，法院去年底依強制猥褻判他有期徒刑4月、侮辱公務員罪拘役30日，均得易科罰金，案發後，謝男被收押在台北看守所，先以鐵碗破壞舍房窗框被發現，又掙脫手銬打傷4名監所人員，二度脫逃都失敗，新北地檢今依脫逃未遂、傷害等罪嫌再將他起訴。

起訴指出，去年9月17日，謝男因涉犯猥褻案，被關押在台北看守所，當晚謝男就以鐵碗挖窗框，異想天開以為能逃離看守所，結果被同房收容人舉報，脫逃計畫失敗，值勤人員將他帶到中央台看管，並以手銬將他銬在欄杆上，他卻趁執勤人員忙於新收人犯時，掙脫手銬往門外狂奔，2名值勤人員見狀連忙將他壓制在地，二度脫逃仍未成，過程中謝男抓傷執勤人員並揮落對方眼鏡，後謝男嚷嚷著要上廁所，又趁值勤人員幫他解除手銬時，咬傷對方小腿，另名執勤人員出面制止，也被他腳踹。

庭訊時，謝男供稱，因猥褻案被抓覺得自己太冤枉，所以被逮時就開始計畫脫逃，對為何出手攻擊執勤人員？則辯稱是出於正當防衛。

檢方依據看守所監視器畫面及執勤人員指證，認定謝男犯行，今依涉犯妨害公務、脫逃未遂、傷害、毀損等罪嫌將謝男起訴。

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