花蓮強震》南機場整宅貼紅單疏散 吳沛憶籲設府級災後重建專案

立委吳沛憶今前往台北市南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

2024/04/04 18:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市萬華區南機場整宅1樓因花蓮強震樑柱受創嚴重，台北市政府認定有立即危險，在現場張貼紅單疏散，立委吳沛憶今呼籲，市長蔣萬安應設立府級災後重建專案，協助後續修繕、長期安置、公辦都更等重建工作。

台北市都更處表示，花蓮地震致南機場整宅受損，市府第一時間啟動撤離安置，並預計於4月9日召開都市更新說明會，協助住戶瞭解公辦都更程序，希望透過溝通了解住戶意見，加速都更整合，對於目前整宅社區公共空間有毀損情形，將訂定整宅辦理公共檢修補助作業規範，藉由補助方式協助其辦理公共檢修，確保更新重建前，維持公共環境品質及機能。

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立委吳沛憶今上午前往南機場整宅現勘後表示，南機場整宅是台北市弱勢、老人密集住宅區，此次地震災損嚴重市府雖設有前進指揮所，由中正區區長進駐指揮，但民眾擔憂的紅單危樓後續是否需搬遷、市府修繕範圍、都更等重建工作，市府各單位皆不清楚，技師勘查是第一步，接下來更重要的是修繕重建，才能給居民安全的家，災後重建市府至今無方案，只說要都更，若都更前再發生大地震，後果恐不堪設想，她要求蔣萬安儘速設立府級南機場災後重後專案，並由市長親自主持。

蔣萬安災後當天到現場指示投入災損金預算協助重建，吳沛憶呼籲，市府應盡快盤點南機場整宅災損清單，包括建物修繕、行人通道、照明改善、老舊電線整理等都是早該整頓的公安問題，希望盼單位別互踢皮球，災害是給我們的警惕，這次絕對不能再拖。

針對市府下週二會安排都更說明會，透過整宅專案、加速整合，吳沛憶指出，當地住戶普遍認為參加都更說明會沒用，早就參加過很多次，若市府這次沒拿出新方案仍會卡關，南機場弱勢戶眾多，且多為租客，她長期跟地方互動，都更要推的動，要讓民眾有家可歸，中繼安置住宅是關鍵，呼籲市府拿出作法，否則又是喊都更口號的市長，應盡快上緊發條，協助目前處於慌亂無助的居民。

立委吳沛憶今前往南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

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