為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮強震》南機場整宅貼紅單疏散 吳沛憶籲設府級災後重建專案

立委吳沛憶今前往台北市南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

立委吳沛憶今前往台北市南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

2024/04/04 18:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市萬華區南機場整宅1樓因花蓮強震樑柱受創嚴重，台北市政府認定有立即危險，在現場張貼紅單疏散，立委吳沛憶今呼籲，市長蔣萬安應設立府級災後重建專案，協助後續修繕、長期安置、公辦都更等重建工作。

台北市都更處表示，花蓮地震致南機場整宅受損，市府第一時間啟動撤離安置，並預計於4月9日召開都市更新說明會，協助住戶瞭解公辦都更程序，希望透過溝通了解住戶意見，加速都更整合，對於目前整宅社區公共空間有毀損情形，將訂定整宅辦理公共檢修補助作業規範，藉由補助方式協助其辦理公共檢修，確保更新重建前，維持公共環境品質及機能。

立委吳沛憶今上午前往南機場整宅現勘後表示，南機場整宅是台北市弱勢、老人密集住宅區，此次地震災損嚴重市府雖設有前進指揮所，由中正區區長進駐指揮，但民眾擔憂的紅單危樓後續是否需搬遷、市府修繕範圍、都更等重建工作，市府各單位皆不清楚，技師勘查是第一步，接下來更重要的是修繕重建，才能給居民安全的家，災後重建市府至今無方案，只說要都更，若都更前再發生大地震，後果恐不堪設想，她要求蔣萬安儘速設立府級南機場災後重後專案，並由市長親自主持。

蔣萬安災後當天到現場指示投入災損金預算協助重建，吳沛憶呼籲，市府應盡快盤點南機場整宅災損清單，包括建物修繕、行人通道、照明改善、老舊電線整理等都是早該整頓的公安問題，希望盼單位別互踢皮球，災害是給我們的警惕，這次絕對不能再拖。

針對市府下週二會安排都更說明會，透過整宅專案、加速整合，吳沛憶指出，當地住戶普遍認為參加都更說明會沒用，早就參加過很多次，若市府這次沒拿出新方案仍會卡關，南機場弱勢戶眾多，且多為租客，她長期跟地方互動，都更要推的動，要讓民眾有家可歸，中繼安置住宅是關鍵，呼籲市府拿出作法，否則又是喊都更口號的市長，應盡快上緊發條，協助目前處於慌亂無助的居民。

立委吳沛憶今前往南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

立委吳沛憶今前往南機場公寓現勘。（吳沛憶辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》晶英酒店44人受困中橫全獲救 家屬激動相擁落淚
2024/04/04 17:48

花蓮強震》晶英酒店44人受困中橫全獲救 家屬激動相擁落淚
花蓮強震》南機場整宅震災受損 北市府4/9開都更說明會
2024/04/04 17:53

花蓮強震》南機場整宅震災受損 北市府4/9開都更說明會

京站閃耀吧女王！滿千就送百還抽長榮機票！
關懷花蓮地震受災戶 華銀提供貸款戶緩繳、展延等措施
2024/04/04 17:35

關懷花蓮地震受災戶 華銀提供貸款戶緩繳、展延等措施
南機場整宅先臨時性支撐再補強 建築師：若未支撐又遇餘震恐危險
2024/04/04 15:39

南機場整宅先臨時性支撐再補強 建築師：若未支撐又遇餘震恐危險

聯邦銀行 兒童公益繪畫比賽開跑！
耿爽替台感謝國際社會 外交部批無恥︰中國利用賑災打認知作戰
2024/04/04 17:35

耿爽替台感謝國際社會 外交部批無恥︰中國利用賑災打認知作戰
花蓮強震》小錐麓步道1男遭活埋 搜救人員助移出遺體
2024/04/04 17:45

花蓮強震》小錐麓步道1男遭活埋 搜救人員助移出遺體
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播