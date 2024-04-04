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黃子佼買少女偷拍片 衛福部保護司長張秀鴛批：性犯罪共犯

衛福部保護司司長張秀鴛。 （資料照，記者邱芷柔攝）

衛福部保護司司長張秀鴛。 （資料照，記者邱芷柔攝）

2024/04/04 16:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕黃子佼陷me too風暴，檢警搜索時扣下他4TB隨身硬碟，竟暗藏上百片少女裸露、性交影像，還包含未成年人被偷拍的片段，他承認從偷拍論壇購得；衛福部保護司司長張秀鴛批，黃子佼就是「性犯罪共犯」。

張秀鴛說，黃子佼向非法網站購買影片，「無正當理由」持有兒少性影像，根據「兒童及少年性剝削防制條例」可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上、30萬元以下罰金；黃子佼持有7部未成年不雅影片，被要求支付120萬元，她尊重檢方判定，但她個人認為，黃子佼就是「性犯罪共犯」，尤其身為公眾人物，這樣的行為更加不妥。

張秀鴛提到，網路上誘拐詐取偷拍性影像的方式五花八門，黃子佼出錢購買偷拍影片，完全是助長這樣的行為，目前性影像處理中心平均每個月的申訴量為400件，保護司也預計4月中旬召開記者會，說明性影像處理中心近期執行成果。

有家長認為，對黃子佼罰120萬元簡直笑話，政府鼓勵生小孩，應從保護小孩做起，而不是讓台灣淪為兒童色情犯的天堂。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群也指出，親密關係暴力事件，無論是肢體性侵害、情緒勒索或是性影像外流，都會讓受害者的信任度下降，恐影響未來的親密關係。

羅惠群說，有些個案是在年紀很小的時候發生，但即使現在已經20歲、30歲，仍為此所苦，受害者心理會產生矛盾，一方面需要親密關係、一方面又害怕受傷，心理陰影揮之不去變成惡性循環，也會因此讓其追求者搞不清楚狀況，往往只能分手收場。

諮商全聯會副理事長羅惠群也建議，應從教育著手，學校、家長都要讓孩子清楚認知，網路上可能的詐騙、洩漏個資、親密照等風險及嚴重性，避免成為受害者。

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