與未滿14歲女網友發生親密關係被告 男喊冤：「她說她18歲！」

2019-02-20 14:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］19歲趙姓男子透過臉書結識女網友並交往，兩人曾發生3次較為親密的行為，女網友媽媽發現異狀提告，趙男喊冤：「她說她已18歲！」兩人的親密關係也僅有點到為止，沒有真的發生性行為，少女出庭說詞反覆，但證稱她是在第3次親密關係後才告知趙男她才12、13歲，驗傷雖證實處女膜有陳舊性傷痕，但少女與趙男交往前，曾於臉書打卡在婦產科看診，並回覆友人關心說「因為性的關係阿」，趙男聲稱沒真的發生關係也有可能，雙方也已和解、撤回告訴，桃園地檢署偵結予以趙男不起訴。

趙男說，與女網友是男女朋友，但沒有真的發生性行為，女友只有幫他打手槍2次，當下還是女友提議要發生性行為，是他說不要、只要打手槍，且女友聲稱自己已18歲，臉書上也是寫18到20歲，他不知原來女友還未滿14歲。

少女對於與趙男的親密關係說詞反覆，但她證稱與趙男發生親密關係，是她提議、她想要，兩人共發生3次親密行為，僅有1次下體有短暫接觸，在第3次後她才告知趙男真實年齡。

檢方指出，少女與趙男交往前，曾於臉書打卡在婦產科看診，對於友人的關心，她也坦言是因為性的關係，雖然她驗傷有處女膜陳舊性傷痕，是否與趙男發生性關係所致難以認定，趙男所言「兩人沒有真的發生性行為」也有可能，加上雙方達成和解、少女撤告，偵結予以趙男不起訴。

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