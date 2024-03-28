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SBL假球案士院下午首開庭 先提唯一在押柯旻豪

柯旻豪（灰衣者）。（記者溫于德攝）

柯旻豪（灰衣者）。（記者溫于德攝）

2024/03/28 09:56

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今天下午首度開庭審理SBL假球案，上午先從看守所將全案唯一在押的被告、曾效力裕隆納智捷的柯旻豪提到士院；柯抵達時並未受訪。全案另一名受矚的被告球員吳季穎則不在今日到庭名單。

今日到庭名單包括曾效力裕隆的球員柯旻豪、陳品銓、周暐辰，以及組頭前九太隊助理教練邱繼偉、球員友人黃品瑄等，共8人。其餘被告包括吳季穎、洋將斑霸等人，預計4月8日士院二度開庭才會傳喚。

士林地檢署偵辦這起假球案，揭露球員打假球的10大手法，包括未依教練指示戰術、離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界、甚至不追防讓對手輕鬆投籃，從而操控球隊輸贏及得分。

士檢指出，柯旻豪等15人於前年12月至去年5月進行的SBL賽事，透過地下簽賭網站下注簽賭18場賽事，其中7場為達到地下賭盤開出讓分或盤中受讓分數，由場上球員用各種手法控制比分，影響比賽結果。

移審時，柯旻豪只承認下注4場比賽，否認操控比賽結果，請求50萬元交保；士院認為柯的供詞避重就輕，有勾串、滅證事實，且有共犯在逃，裁定收押禁見至今。

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