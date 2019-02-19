憲兵簡志龍猝死案 中隊長擅改「體溫紀錄」判刑

2019-02-19 17:55

〔記者楊國文／台北報導〕桃園憲兵訓練中心二兵簡志龍死亡案，檢方查出簡男所屬的班級，未據實填寫「每月體溫、體重、飲水量紀錄表」，也未確實量體溫；離譜的是，簡男已送醫、死亡當天，班頭還不知情地繼續替他填寫，周姓中隊長擔心便宜行事的行徑被揭露，竟擅自將簡男體溫36度改為38.4度，高等法院依偽造文書罪判他2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，簡男於2015年11月6日放假離營，8日晚間收假返回後，身體仍感不適、有發燒症狀，於是向周姓中隊長提出台北巿立聯合醫院忠孝院區出具、載有「宜休養3天與門診追蹤治療」醫囑的診斷證明書，經陳姓醫官開立證明書後，周姓中隊長就要簡男到隔離寢室休養，期間均未參與操課，但簡男情況沒有好轉，11日下午被送往林口長庚醫院、隔天傍晚宣告不治。

簡男的死因被診斷為感染細鉤端螺旋體所致，事後家屬指控軍方延誤送醫，引起軒然大波，桃園地檢署展開調查，桃園憲兵隊意外揪出有主管根本未確實督促士兵自行填寫體溫、體重、飲水量紀錄表。

檢方為釐清簡男死因，調查發現周姓中隊長擔心未據實填寫的情事曝光，擅自塗改簡男11月份紀錄表，將11日體溫欄36度竄改為38.4度，以符合簡男當時的身體狀況；周姓中隊長被抓包後則坦承塗改。

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