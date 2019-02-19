外籍混血失蹤女學生想家情緒失控 員警出借電話越洋解鄉愁

2019-02-19 12:08

〔記者 邱俊福／台北報導〕一名北非摩洛哥籍混血女學生，因思念異國的父親，日前在北市大安區街頭咆嘯，甚至衝出道路，引發民眾關注，轄區北市警大安分局和平東路派出所員警獲報趕到關切，經查證身份為失蹤人口，處理員警為安撫女學生情緒，主動提供手機供其撥打越洋電話聯繫父親，隨後由女子在台的母親前來照護及送醫。

警方調查，該外籍女學生由北非摩洛哥遠渡重洋來台學習中文，父親為摩洛哥人、母親為台灣人，因來台暫住母親家，但母親拒絕女兒與父親聯繫，憤而離家。

本月16日下午1時許，該女因思念父親在北市大安區金山南路與和平東路口情緒不穩，大聲咆嘯，員警到場後立刻以流利英文對談並安撫其情緒，過程中外籍女學生拿出證件，但拒絕員警抄錄，警員機警以手機翻拍身分證號後輸入警用電腦查證，竟是失蹤人口。

最後，員警及熱心民眾協助勸說之下，女學生終於願意一同返派出所，其母親亦取得聯繫即前來製作撤尋手續，等待的過程中，女學生情緒瀕臨崩潰，員警不忍，出借手機給女學生，撥打國際越洋電話至摩洛哥給父親及姊姊，8分鐘的幸福時刻終讓女學生破涕為笑，但為保險起見，員警仍聯絡北市立聯合醫院松德院區醫生前來進行治療及精神評估，待撤尋手續完成後，女學生及母親在救護人員的陪伴下上了救護車，結束一場虛驚。

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