8旬老嫗疑忘記結帳 遭報警依竊盜送辦

2019-02-16 14:57

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名86歲趙姓老婦，日前前往永和區超市購物，疑似將兩包冷凍蛋餅放在自身包包，結帳時忘記拿出，被店員發現報警，員警獲報後將老婦帶回調查，老婦則供稱「我忘記結到蛋餅」，警方訊後將趙婦依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，趙婦無前科，12日中午12時許，徒步前往永和區中正路上的量販店購買物品，在店內逛了10餘分鐘後，前往櫃台結帳鹽巴、水果等物，隨後要步出店外時，被許姓店員攔下，詢問「是否還有東西未結帳」，老婦稱沒有，但卻在老婦隨身包包內發現冷凍蛋餅，店員便報警處理。

警方獲報後到場，發現老婦呆坐在店門口，詢問之下發現，老婦疑似年紀大，忘記有將蛋餅皮放入包包內，也願意彌補店家損失。店家見老婦相當害怕，也表示「不提出告訴。」但竊盜是公訴罪，店家既已報警，警方就必須受理，因此將老婦帶回派出所。

老婦抵達派出所後難掩傷心，供稱購買的物品都是要帶回家吃的，因為年紀大了，忘記冷凍蛋餅皮未結帳，並非有意竊取37塊的冷凍蛋餅，警方訊後將趙婦依竊盜罪嫌送辦。

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