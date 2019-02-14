2/14 今彩539頭獎開出2注！ 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-02-14 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月14日）開獎的第108000039期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由台北市中正區南海路10號的「功頂彩券行」及台北市士林區承德路四段32號的「鑫旺來彩券行」開出；第108000013期威力彩及第108000039期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000013期威力彩中獎號碼為：「05、09、14、23、27、29，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共52注中獎，每注可得2萬元；伍獎共405注中獎，每注可得4000元；陸獎共2563注中獎，每注可得800元；柒獎共4786注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬6119注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2764注中獎，每注可得100元；普獎共5萬8385注中獎，每注可得100元。

第108000013期38樂合彩中獎號碼為「05、09、14、23、27、29」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共76注中獎，每注可得5750元；二合共1891注中獎，每注可得750元。

第108000039期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、08、09、13、15、17、18、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共327注中獎，每注可得500元；肆獎共3218注中獎，每注可得100元。

第108000039期今彩539中獎號碼為「14、15、26、32、38」，頭獎2注中獎，可得800萬元；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共6552注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4385注中獎，每注可得50元。

第108000039期39樂合彩中獎號碼為「14、15、26、32、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8109注中獎，每注可得1125元。

第108000039期3星彩中獎號碼為「070」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000039期4星彩中獎號碼為「9561」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/