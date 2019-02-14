你上榜了嗎？ 這3個星座最容易陷愛情騙局

2019-02-14 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕當心網路假情人！台中市一名陳姓工程師在通訊軟體認識自稱「薇薇」的女子，想邀約伴遊出來玩，聽從對方指示購買2千元遊戲點數，所幸超商店員起疑報警，經員警勸說倖免淪詐騙圈套；市警局分析，戀愛詐騙被害人星座以雙子、牡羊、天秤位居前3高，而陳男恰巧是「心機不多、容易相信」個性雙子座，提醒民眾注意。

警方表示，員警當天接獲超商店員報案趕抵時，「薇薇」仍持續催促陳男購買遊戲點數，還不時指導要如何規避超商店員及員警的詢問，見陳男遲未動作，甚至搬出「大哥」恐嚇要送瓦斯瓶、輪椅「當禮物」，宛如連續劇的情節讓陳男心有餘悸。

市警局指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙購買遊戲點數，如不從再由「黑道」接手，以「知道你住哪」恐嚇對家人不利。

市刑大經濟組進一步表示，根據大數據分析統計，以去年一整年而言，易陷戀愛詐騙的高風險星座以雙子、牡羊、天秤位居前3高，而最具防詐觀念的星座則為射手、水瓶；在性別比例部分，戀愛詐騙被害人逾8成為男性，其中以「心機不多」的雙子座最多，而女性則爆冷以「個性保守」的摩羯座居冠。

經濟組警務員陳建法強調，由於網路隱匿性高且查證困難，常遭利用為詐騙管道，加上目前手機交友軟體風潮盛行，在網路上從事各種活動都必須提高警覺，縱使對螢幕裡的「天菜」動了凡心，還是要保持理性，多打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免落入詐騙圈套。

而戀愛詐騙手法主要區分為「假援交買點數」及「假交友騙投資」2種，不管什麼話術，最後一定是扯到金錢，希望藉由輕鬆活潑且貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，真正面臨詐騙情境時，切記保持冷靜。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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