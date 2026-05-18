自由日日shoot》才說回歸年度預算處理 國軍5億元開發無人機 馬文君要砍光

國民黨立委馬文君。（資料照）

藍白在立法院主導通過「國防特別條例」，高達三三五〇億元的「無人載具及其反制系統」全被刪除，國民黨立委馬文君公開表態「我支持的是〇」，還稱應該回到年度預算編列送審。立法院近期審查今年度中央政府總預算案，馬文君卻針對國軍無人機與反制系統相關預算提出多項刪減與凍結，包括軍備局的無人載具前瞻技術多元整合開發計畫五億元經費全被砍光。民進黨國防外交委員會立委王定宇批評，如果採取這種傷害國防的作法，親痛仇快，唯一得利的是威脅台灣的中國的解放軍。

王定宇：得利的是解放軍

「如果我可以全權做主，我支持的是〇！」馬文君日前撰文透露心裡話，說明自己既不支持八千億元的規模，也不支持三八〇〇億元加N的設計。她直言，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性，不是不買、不是不能買，但要買，就應該回到年度預算來編列送審。

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隨著總預算案審查如火如荼展開，立委提案單陸續曝光，馬文君宣稱國防特別條例匡列的採購項目，應以年度預算編列送審，但她針對年度國防預算項目，卻仍揮舞「砍刪大刀」。

軍備局「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」今年編列五億七六五萬元，馬文君提案質疑，軍備局須說明何謂前瞻技術及未來運用，並詢及國軍未來所需求各類型無人載具是否皆自行製作，若否，本案研究對國軍有何助益？故將該筆五億七六五萬元預算全數減列。

陸軍司令部「無人機反制系統」採購案今年編列預算四億五六〇一萬三千元。馬文君指出，經查該案目前進度，因得標廠商於去年十月及今年三月的兩次裝備驗測均判定「不合格」，能否如期如質完成有待商榷，故全數凍結該筆四億五六〇一萬三千元預算，俟國防部向立法院外委會提出專案報告經同意後，始得動支。

相似的情況還包括，海軍司令部「無人機反制系統」編列三七九九萬三千元，提案表示，考量本案現仍辦理陸軍首批裝備第二次驗收測試中，惟能否達成原建案目標仍有疑慮；考量海軍需求惟全案第二批次接裝單位，是否能於年度內完成接裝尚待澄清，故凍結該項預算一〇〇％，俟國防部所屬於三個月內，向外委會提出專案報告經同意後，始得動支。

中科院說明，「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」是依據行政院去年十月通過的「無人載具產業發展統籌型計畫」，補助中科院發展軍用無人機先進關鍵技術。該計畫借鑑烏俄戰爭經驗，提出十一項前瞻技術，解決無人載具定位導航、目標獲得、機群通訊與載具續航力面臨的問題；讓無人載具在惡劣電磁環境下仍能正常運作。

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