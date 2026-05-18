出席世衛推案活動 林佳龍：展現台灣走向世界的力量

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍在WHA大會前夕抵達日內瓦。（圖擷取自林佳龍臉書）

第七十九屆世界衛生大會（WHA）今日開幕，外交部長林佳龍在WHA開幕前夕抵達日內瓦，出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會暨年會，並於會中致詞表示，台灣雖然因為沒被邀請而缺席WHA，但仍未因此氣餒，展現台灣走向世界的力量。

「台灣自己搭舞台 凸顯WHO違背創立精神」

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林佳龍十六日晚上於「歐洲台灣醫事聯盟」致詞表示，台灣無法參加WHA，對台灣不公平，也是世界的損失，但台灣人並沒有因此氣餒，還是擁抱世界，他們此行就是來展現台灣的許多成果。

林佳龍說，台灣雖然因為沒被邀請而缺席WHA，但仍然全力展現「WHO Cares? TAIWAN Cares!」的訴求，台灣有半導體、AI，最優秀的人才都在醫衛界，確實可以對世界盡一份力量。

我國今年也在WHA場外舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，邀集台灣三十家醫療院所、企業與學界。林佳龍指出，該展覽是由立法院副院長江啟臣提出建議，去年嘗試邀請廣達電腦與宏碁智醫赴日內瓦介紹台灣智慧醫療與醫材創新，今年擴大舉行，要把台灣的醫衛外交走出去。

林佳龍指出，台灣走向世界可以做的事情非常多，台灣自己搭一個舞台，也是要凸顯WHO違背其創立精神「不遺漏任何人」，遺漏了台灣兩千三百萬人。但這兩千三百萬人並未自暴自棄，仍然推動各種醫療外交，讓許多國家感受到，台灣是良善力量。

隨後，林佳龍與石崇良一同趕赴友邦衛生部長及駐團常任代表的晚宴，會晤帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓、史瓦帝尼衛生部長馬策布拉等人。

林佳龍昨透過臉書強調，當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步，而是自己搭起舞台，讓世界看見我們的專業、創意與韌性。對台灣而言，友邦就如同家人，外交部持續透過總合外交推動榮邦計畫，結合醫療、公衛與人才培育合作，協助友盟國家建立更有韌性的健康體系。

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