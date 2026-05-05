美國務院讚台灣是國際信賴夥伴 賴總統結束史國訪問 搭乘專機返台

總統賴清德二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，在完成三天國是訪問後，預計今天上午可返抵國門。圖為賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王國宴。（總統府提供）

民選總統出訪邦交國 不應被政治化

總統賴清德二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，在完成三天國是訪問後，預計今天上午可返抵國門。美國國務院對賴總統成功出訪表示，台灣是美國及許多其他國家信賴且有能力的夥伴，每位民選台灣總統都曾出國訪問邦交國，此類行程不應被政治化。

法新社引述史瓦帝尼機場消息人士報導，賴總統昨已結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，搭乘國王專機離境，「全程保持低調」。據推估，賴總統預計今天上午可返抵國門，但相關細節仍待府方證實。

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賴回程保持低調 預計今上午抵國門

賴總統當地時間二日抵達史瓦帝尼展開國是訪問，第一天與國王共同簽署聯合公報，並見證兩國外長簽訂《關務互助協定》，隨後前往視察王家科技園區，並聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區（TIIP）」簡報；隔日賴總統先拜會王母恩彤碧，隨後參觀國際會議中心（ICC），並於晚間出席國王主辦的國宴，完成各項交流後，於當地時間四日搭乘史國專機離境。

賴總統原訂四月廿二日至廿七日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國撤回航行許可，行程延至本月二日出發。最終以搭乘史王專機方式成功訪問史瓦帝尼。

根據中央社報導，美國國務院發言人表示，台灣是美國及許多國家信賴且有能力的夥伴；台灣與世界各國的關係為這些國家的公民，包括史瓦帝尼在內，帶來重大益處。

發言人指出，每位民選的台灣總統都曾出國訪問台灣的邦交國，「賴總統的前任曾於二〇二三年及二〇一八年訪問史瓦帝尼，這類行程屬例行訪問，不應被政治化」。前總統蔡英文曾於二〇二三年與二〇一八年訪問史瓦帝尼。

在賴總統四月廿二日出訪行程遭阻後，美國國務院也曾聲援指出，相關國家在中國指使下行動，干擾台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，相關國家在所負責的飛航情報區內管理國際空域，其範圍遠超過其領土上空的主權空域，這項管理責任的唯一目的在於確保航空安全，而非作為北京的政治工具。

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