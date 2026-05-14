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    首頁 > 生活

    愛爾麗診所涉針孔偷拍 高市府開鍘勒令2分店停業6個月

    2026/05/14 14:11 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市愛爾麗博愛、中山2家分店被衛生局勒令停止執行醫療業務6個月。（記者許麗娟攝）

    高雄市愛爾麗博愛、中山2家分店被衛生局勒令停止執行醫療業務6個月。（記者許麗娟攝）

    愛爾麗醫美集團涉及以偵煙器型針孔攝影機偷拍病患療程，侵犯病患隱私，高雄市衛生局展開專案稽查，並於11日起開設專線受理民眾申訴，截至昨（13日）共稽查全市43家醫療院所，申訴專線共受理88通、申訴表單共15件。針對愛爾麗違規情事，已勒令停止醫療業務6個月。

    高雄市衛生局指出，目前查獲愛爾麗集團2家診所及1家光澤診所，疑未經同意即攝錄涉及民眾身體隱私部位，已依法處辦，此外暫未查獲其他院所有裝設隱藏式攝影設備疑慮，或遭民眾申訴。

    針對「博愛愛爾麗診所」及新興區「愛爾麗診所」，因查獲違反《藥事法》、《醫療法》及攝錄民眾隱私部位等多項違規情事，衛生局除依法處辦，並裁處2家診所自今年5月11日起停止執行醫療業務6個月，惟診所仍須營業妥善處理民眾退費事宜。

    衛生局說明，首波專案稽查優先針對具高風險的醫療美容診所展開稽查，截至昨日共查核40家診所及3家市立醫院。

    此外，因有民眾於高雄市醫療機構進行醫療或美容處置過程，疑未經同意即遭錄攝涉及身體隱私部位，衛生局自11日起也啟動醫療隱私權益受損受理專線，由專人受理並協助個案事實釐清後，依法轉請相關機關依法處理，截至昨日專線共受理88通、申訴表單共收15件，除愛爾麗集團2家診所及1家光澤診所，並未有其他醫療院所遭訴。

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