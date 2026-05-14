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    輔大圖書館「嘉明」入侵！噁男加料女學生水壺 長髮男校友被警鎖定拒到案

    2026/05/14 14:00 記者徐聖倫／新北報導
    輔仁大學校園噁男出沒！（資料照）

    輔仁大學校園噁男出沒！（資料照）

    輔仁大學校園噁男出沒，一名女大學生日前在校內圖書館讀書，短暫離開座位用餐，孰料回座後發現水壺遭人「偷樑換柱」，打開清洗時竟然流出乳白色黏稠體液。新莊警分局接獲報案後，透過圖書館入館實名制紀錄與監視器畫面，迅速鎖定一名30歲的長髮洪姓男校友，但他目前否認犯行且拒不到案，全案將函請社會局依性騷擾防治法裁罰。

    警方調查，受害女大生於本月6日下午前往輔大濟時樓圖書館自習，期間將書包與水壺留在座位便前往餐廳用餐。下午2時許她回到座位時並未察覺異狀，過一陣子想喝水時驚覺水壺失蹤。女大生隨後在視線前方4公尺處的空位尋回水壺，因想起長輩告誡「離開視線的飲料別喝」，便先前往茶水間清洗，沒想到瓶蓋一開，竟流出散發異味的稠狀體液，嚇得她當場崩潰大哭，隨即在校方陪同下報警處理。

    據了解，警方調閱監視器畫面，發現一名留著長髮馬尾、身穿灰色長袖的男子，趁女大生離開空檔取走水壺「加工」後放回。由於輔大圖書館對外開放須憑證實名登記，警方迅速掌握該男為已畢業的洪姓校友。

    雖然洪男在電話中矢口否認，並拒絕前往派出所說明，但警方採證鑑識後，確認水壺內液體確為人體體液，證據確鑿。警方強調，雖然洪男拒不到案，但相關事證已完備，後續將調查報告移交新北市社會局，由主管機關審議裁罰，還給受害者公道。

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