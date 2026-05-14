騎士躺淡江大橋車道惹眾怒！ 公路局蒐證、向警方舉發

淡江大橋12日通車，有騎士不滿機車專用道太窄，橫躺專用道引發眾怒，公路局已蒐證並向警方舉發。（資料照，記者吳亮儀攝）

淡江大橋在本月12日上午正式通車，不過卻引來機車路權團體不滿、認為機車專用道太窄，是歧視機車族。有年輕機車騎士在網路貼出自己躺在淡江大橋機車專用道的影像，引發眾怒。交通部公路局今天（14日）宣布，已經蒐證並向警方舉發。

淡江大橋通車後，獲得新北市淡水區、八里區和許多用路人好評，認為大幅降低塞車，以及節省非常多時間，但機車族不斷在淡江大橋上做危險行為，包括在機車專用道上騎到一半就下車並橫躺在車道，阻礙後方來車，還嘲諷車道太狹窄。

請繼續往下閱讀...

相關影片引發眾怒，認為這種作法已經危害到交通安全和其他人的通行權益。交通部公路局北區養護工程分局發布新聞稿表示，通車首日有騎士在淡水往八里方向機車道停車後橫躺於路面阻礙後車通行，在蒐集事證後今天具函向警方舉發。

公路局表示，淡江大橋橋上有設置多組監視器CCTV，並提醒民眾不要有交通違規行為、擅入快車道或於機車道停等拍照等違規行為，將逕行舉發提供警察機關處理。

另外，還有網紅徒手把擋風板的螺絲卸下，宣稱工程未完成。公路局也說明，淡江大橋機車道螺栓狀況是淡江大橋施工團隊於5月11日通車前最後巡檢時，發現機車護欄立柱與橋面間出現局部縫隙及不平整情形。

公路局說明，為確保整體結構平整與施工品質，當日即依標準作業程序進行水泥砂漿填補作業，並適度將螺栓暫時放鬆，以利後續調整定位，避免螺栓因受力造成不當貼合。

公路局說明，該處於5月12日下午水泥砂漿固結完成後，施工團隊已依工序將螺栓重新鎖緊固定。同日夜間已全面巡檢機車道護欄相關螺栓，確認其餘各處均無未鎖緊或異常情形，整體狀況正常。

施工團隊段長鄭閔中表示，公共工程設施於施工或開放期間均屬安全結構之一部分，請民眾切勿私自拆除、扳動或旋轉相關構件，以免影響公共安全及自身安全。

施工廠商工信公司也指出，民眾關心公共建設問題可以透過正式的反應管道，甚至政府有全民督工的專線電話。請民眾絕對不要自行拆卸相關構件，這樣不僅可能直接肇生公共危險，也可能因此讓自身違反公共危險之公訴刑責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法