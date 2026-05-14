川習會出現古希臘典故 習近平提「修昔底德陷阱」目的曝光

美國總統川普14日與中國國家主席習近平在北京天壇並肩而立。（美聯社）

中國國家主席習近平今（14）日在北京與美國總統川普舉行會談，期間提到美中兩國能否跨越「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）受到關注，這項引用指的是一個新興強權崛起必然會挑戰既有強權，導致雙方可能爆發戰爭衝突，外媒也說明背後涵義，其中其實藏了習近平對川普的喊話。

綜合媒體報導，習近平在開場致詞時表示，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，這些可說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

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根據外媒報導，「修昔底德陷阱」源於古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）的觀點。他在《伯羅奔尼撒戰爭史》中提出，雅典與斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭之所以發生，是因為雅典勢力的崛起，引起了斯巴達的恐懼。

2000多年後，美國哈佛大學教授格艾利森（Graham Allison）於2012年，根據《伯羅奔尼撒戰爭史》中的論述，提出了「修昔底德陷阱」概念，用來描述當新興強國崛起，威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方多以戰爭收埸。

艾利森統計了過去500年，在新興大國與既有霸主競爭的16個歷史實例中，有12個以戰爭告終。例如，德意志帝國於1871年成立後，逐漸取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後分別在1914年與1939年發動了兩次世界大戰。

艾利森將此概念比喻美中關係，並在2017年示警，若雙方無法在野心與太平洋地位上達成妥協，任何意外都可能升級為全面戰爭。然而，學術界對「修昔底德陷阱」的理論意見不一。

此次並非習近平首度提及此一理論，他曾於2013年對國際領袖說：「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱。」此後於2015年訪問華盛頓時，也曾表示這種陷阱並非不可避免的現實。

外媒解析，習近平今日向川普表示，希望克服「修昔底德陷阱」時，實際上是在向美方喊話，希望美國不要將中國的崛起視為威脅，而是如他隨後所說的，雙方應成為「夥伴而非對手」。

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