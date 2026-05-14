結束超過2小時會談 川普與習近平訪天壇未回應是否談及台灣議題

川普與習近平在天壇主體建築祈年殿前廣場合影。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平於北京人民大會堂舉行閉門會議已經結束，據中國官媒《央視新聞》（CCTV）指出，會談超過2小時15分鐘。隨後2人搭車前往天壇。

綜合外媒報導，川普與習近平與會中談及台灣、貿易以及其他美中關係中的分歧議題，會議過程超過2小時15分鐘。

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據中國官媒《新華社》報導指出，習近平與川普會談期間，也會見隨同川普訪問中國的美國企業人士。川普表示，他此行帶來多位美國工商界傑出代表，他們都尊重、重視中國，「我鼓勵他們拓展對中合作」。

川普同時逐一向習近平介紹隨訪企業人士；美國企業家則表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，進一步加強對中合作。

習近平指出，美國企業長期深入參與中國改革開放，雙方都從中受益。「中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在中國將擁有更廣闊前景」。

據《CNN》報導，閉門會議結束後，川普與習近平一起前往參觀歷史古蹟天壇，共享一段文化交流的時刻。川普與習近平於天壇並肩而行，由習近平帶領參觀。

儘管美國記者們竭力想聽取川普針對此次會晤看法，但川普卻一反常態地保持克制。川普與習近平並肩而立時說：「太棒了，這裡很棒，太不可思議了。中國真美」，並婉拒關於台灣問題的進一步提問，顯然是對東道主的尊重。

歷時約2小時的會晤結束後，兩位領導人的關係似乎依然友好，兩人並肩而行，氣氛融洽。這場盛典將於稍晚繼續，屆時習近平將為川普舉行盛大的國宴。

川普與習近平一起參觀歷史古蹟天壇。（美聯社）

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