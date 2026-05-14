超像！南韓棒球場驚見「迷你蔡其昌」 本尊急喊冤笑翻320萬人

南韓網紅近期使用AI生成棒球轉播畫面，其中一個男童的長相，被不少台灣網友指認「神撞臉」台灣中職會長蔡其昌。（圖擷取自@hairstyle_jihye Threads、蔡其昌臉書粉專，本報合成）

近期南韓社群平台風靡生成一系列「AI棒球轉播」照片與影像，奇特潮流引發各國網友關注。一名南韓網紅也在日前跟風，AI生成10多種不同年齡與性別的棒球轉播畫面，其中一個小男孩的身影，意外吸引大批台灣人朝聖，並驚呼「神撞臉」台灣中職會長蔡其昌，消息一出，迅速在網上掀起熱烈討論。

據了解，南韓美髮兼親子網紅「Jihye」從8日開始，陸續在IG、Threads分享自己使用AI生成的「棒球轉播」圖片或影音。在她生成的作品中，有一段影片是一名穿著應援球衣坐在觀席、微微噘起小嘴的男童，在2個社群平台合計吸引超過320萬人次瀏覽，不僅引起韓國網友們關注，甚至湧入大量台灣網友轉發、留言熱議。

請繼續往下閱讀...

台灣網友紛紛留言指出，這名男童長相神似台灣中職會長「蔡其昌」，「留友看迷你版蔡其昌」、「嚇到我！以為會長縮小了」、「不能說很像，簡直複製貼上再縮小尺寸」、「我甚至不用看懂韓文，就知道為什麼台灣人會推我看到這個」、「身為一個棒球迷，不用用翻譯，我就大概知道為什麼我會看到這篇了」。

還有不少球迷標註蔡其昌後喊話，「這下會長要怎麼解釋」、「是不是會長有遠房親戚在韓國」、「會長你要跟夫人好好解釋一下了」、「會長你年輕時沒待過韓國齁！」。前民進黨立委鄭運鵬也笑虧︰「他小時候我應該有抱過，對吧！？」，衛福部次長林靜儀則調侃說︰「這一個我沒產檢到，是不是心虛不敢來找我？」

隨著相關貼文被越來越多台韓網友分享，蔡其昌昨（13）日晚間現身Threads留言大喊︰「大人啊！冤枉」，又將掀起熱議的影片轉發到臉書粉專，大吐苦水說︰「如果我到明天都沒有發文，一定都是球迷害的」，既委屈又無奈的爆笑反應逗樂許多球迷，還有球迷壞笑，會長恐怕得整晚跪主機板、榴槤等物品，或者大雨天睡公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法