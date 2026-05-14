獨家》「川習會」登場！美方出席人員這名友台高層在場 少了這位談判高手

美中領導人「川習會」今天上午在中國北京人民大會堂「東大廳」舉行。參與會談的雙方核心官員涵蓋外交、國防、經貿等面向。美方人員包括川普總統共11位，中方人員包括國家主席習近平共13位。（美聯社）

美中領導人「川習會」今天上午在中國北京人民大會堂「東大廳」舉行。參與會談的雙方核心官員涵蓋外交、國防、經貿等面向。美方人員包括川普總統共11位，中方人員包括國家主席習近平共13位。

根據外電，從第一排右起，美方依序是白宮科技政策主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）、副國安顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、副幕僚長米勒、國防部長赫格塞斯、國務卿盧比歐、川普總統、美國駐中大使龐德偉、財政部長貝森特、貿易代表葛里爾、另一位白宮副幕僚長布萊爾以及白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等。

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至於曾經駐台、亦是台海軍事專家的國安會亞洲事務資深主任簡以榮則於後排，全程參與「川習會」。簡以榮在美國總統川普第一任期時負責台灣事務，曾合著專書探討護台的急迫行動，支持台灣發展不對稱作戰。

特別的是，過去多次負責與各國進行關稅談判的美國商務部長盧特尼克這次並未參與會談。

至於出席的中方官員，從第一排左起，依序是外交部長助理洪磊、駐美大使謝鋒、商務部長王文濤、發改會主任鄭柵潔、副總理何立峰、中央書記處書記蔡奇、習近平、外交部長王毅、國防部長董軍、財政部長藍佛安、外交部副部長馬朝旭、國家主席秘書呂錄華、外交部部長助理蔡偉等人。

在「川習會」開場白中，習近平首先表示，中美關係穩定是世界的利好，雙方合則兩利、鬥則俱傷，應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮。川普則讚美習近平，「您是偉大的領導人——我對每個人都是這麼說的。有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是要說，因為這是事實」，並且說這次隨團帶了頂尖的美國企業家訪華，期待與中國展開貿易與商務合作，而這將是完全互惠的。

美中領導人「川習會」今天上午在中國北京人民大會堂「東大廳」舉行。參與會談的雙方核心官員涵蓋外交、國防、經貿等面向。美方人員包括川普總統共11位，中方人員包括國家主席習近平共13位。（路透）

曾經駐台、亦是台海軍事專家的國安會亞洲事務資深主任簡以榮則於後排，全程參與「川習會」。（資料照）

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