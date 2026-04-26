沈伯洋短捲髮新造型 公開亮相

沈伯洋以短捲髮新造型，出席松山慈惠堂的活動。（記者方賓照攝）

民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市呼聲近期越來越高，而他昨日公開亮相，竟一改過往招牌的中長爆炸頭髮型，一口氣將長度剪到耳上，多了幾分俐落感。民進黨籍台北市議員簡舒培說，許多人都建議沈伯洋應該換個俐落點的髮型，新髮型看起來很不錯，不過於張揚的髮型也更能讓人注意到沈的論述。國民黨籍台北市議員參選人陳冠安則認為，民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」，連象徵性的黑熊形象捲髮都要修剪，從理念到外型，從論述到風格，全面重塑。

簡舒培大讚 新髮型很俐落

沈伯洋昨日出席松山慈惠堂的活動，也是近期首度同框台北市長蔣萬安，沈伯洋以一頭耳上俐落的短捲髮現身。他受訪說，幾個禮拜前有把頭髮剪短，想不到一下子又長了，所以他趕快把頭髮又修短了一次。

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蔣萬安也被問有沒有注意到沈伯洋新髮型，他推給一旁的國民黨籍立委徐巧芯「欸妳的同事」；徐則說，其實並沒注意到，是民眾黨籍議員張志豪有跟她說到這件事。

簡舒培受訪表示，普遍台灣人都會比較喜歡乾淨俐落的髮型，她也曾經被提醒過瀏海不能蓋著額頭，要讓額頭露出，議員都會被要求了，更不用說市長，許多人也都有向沈伯洋建議過，她認為沈現在的髮型很不錯，俐落且有型，好處是不讓外界太過關注他的捲髮，反而蓋過他在論述上的表現。

藍營︰民進黨將沈從論述到風格 全面重塑

陳冠安則認為，近期民進黨等同要把沈伯洋重做一遍，包含要求不能高談抗中保台，不能維持過去鮮明強烈的立場，甚至連象徵性的黑熊形象捲髮都要修剪，從理念到外型，從論述到風格，全面重塑，更批評政治不該是角色扮演，更不該是人設工程。

但民進黨台北市黨部執行長陳嘉行認為，民進黨能派出一位每天在地獄中跟妖魔鬼怪共匪戰鬥的人，沈伯洋絕對是一時之選。

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