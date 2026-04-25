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    首頁 > 社會

    把辭修高中當私人金庫 陳履安妻兒起訴求刑

    2026/04/25 19:24 記者王定傳／新北報導
    前監察院長陳履安創辦的辭修高中。（資料照）

    前監察院長陳履安創辦的辭修高中。（資料照）

    前監察院長陳履安創辦新北市辭修高中後，其妻陳曹倩、陳宇慷（陳履安三子）陸續接任董事長及董事等職務，陳曹倩設立中國女紅坊公司，涉聯手陳宇慷、曾任董事的衛晉平，利用設立辭修台北辦事處名義租屋請款，挪為中國女紅坊作為租金或私人用途，不法所得407萬餘元；新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，依刑法背信及違反商業會計等罪嫌起訴，並對陳曹倩求刑1年、陳宇慷2年。

    檢調調查，陳宇慷為陳履安三子，自2013年起至2025年間歷任辭修高中董事、董事長等職務；陳曹倩則自2021年至2024年間亦歷任董事、董事長等職務，她另於1996設立半邊天文化公司（後改名為中國女紅坊），推廣中國女紅藝術並經營手工刺繡藝品銷售等業務；衛晉平則自2016年進入學校，起初擔任陳履安特助，後來擔任董事、秘書等工作。

    檢方調查，陳曹倩、陳宇慷自2014年起，因中國女紅坊有租屋作為辦公室需求，竟涉以陳宇慷擔任負責人的雷客公司在北市租屋，再假辭修高中向雷客租屋作為台北辦事處使用為由，向學校請款24萬元，挪為中國女紅坊使用；2016年起，2人更聯手衛晉平，由衛的公司弘翎國際名義與學校簽訂租約，請款198萬餘元，所得款項部分挪為中國女紅坊使用，多出的則為3人個人用途。

    檢調追查，3人還把中國女紅坊營運過程中有關的花圃整理、工程清潔、門鎖更換等支出，假辭修高中向弘翎國際租屋作為台北辦事處使用，而有支付日常營運雜支需求，向學校請款德手17萬餘元；另以學校福利社有違法疑慮，會計室不得再收福利金為由，改由衛當面向福利社負責人收取福利金支票，挪用合計167萬餘元。3人以上述手法侵吞合計407萬餘元。

    不僅如此，衛還涉夥同女友辜文玲、學校餐廳組組長蔡昊棠，以弘翎國際跟學校簽營養午餐契約，代辦食材採購事宜，再由廠商鄭宗澤、洪弦毅出具空白免用統一發票收據，以墊高金額方式向學校請款，衛、辜墊高金額565萬元、廠商611萬元，合計1176萬餘元。

    本案由檢察官陳佳伶指揮調查局桃園市調處偵破，並斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫、中飽私囊，求處上述徒刑；衛晉平則求刑3年、辜求刑1年、蔡2年6月、鄭求刑1年、洪1年6月，全案共7人起訴。

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