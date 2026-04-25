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    首頁 > 生活

    鄉民跪了！7年前開始單壓台積電 PTT「神人級」對帳單曝光

    2026/04/25 18:54 即時新聞／綜合報導
    台股週五收在38932.40點，上漲1218.25點。台積電收在2185元寫下歷史收盤新高，上漲105元也為史上最大單日上漲金額。（資料照）

    台股週五收在38932.40點，上漲1218.25點。台積電收在2185元寫下歷史收盤新高，上漲105元也為史上最大單日上漲金額。（資料照）

    台積電（2330）昨天收在2185元寫下歷史收盤新高，上漲105元也為史上最大單日上漲金額。有網友PO出對帳單，只見他7年來單壓台積電，共累積47.6張，投入2400多萬元，平均成本約518元。至昨日收盤帳面資產已經破億，獲利將近8000萬元。

    原PO昨天在PTT股票版發文說，他從2019年開始投資台積電，直到2021年賣出後，達成「1000萬里程碑」；第二階段從2022年股市修正開始建倉至今，這一段從1000萬往1億目標邁進，現在目標已經達成。

    根據原PO貼出的對帳單可見，他共持有47.62張台積電（4萬7620股），目前帳面損益高達正7889萬5929元，績效為319.5%，換算下來均價買在518元左右，投入了2469萬3370元。目前這筆資金已經翻到1億358萬9299元。

    原PO說，即使原先預見這個目標會達成，但資產增長的速度還是超乎他想像。原本計畫是把持股補到50張，配合股價漲超過2000達標，沒想到自己本業賺的速度，跟不上股價的漲幅，持股才47.62張，就因股價漲超過2100而直接達標。

    他說，自己仍非常看好AI的潛力，以及台積電在這波AI浪潮中的巨大優勢。

    貼文曝光後引發熱烈討論，鄉民紛紛留言：「乾爹」、「恭喜，下個目標10億」、「好強」、「這就是複利的力量啊」、「好屌，破億」、「恭喜 賺爛了」、「大神」。

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