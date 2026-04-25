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    首頁 > 生活

    仁壽宮神轎巡狩迎保生大帝誕辰 沒有「8+9」的遶境、13角頭廟全出動

    2026/04/25 18:48 記者吳俊鋒／台南報導
    看東弘農宮金獅陣操演，向保生大帝展現訓練成果。（記者吳俊鋒攝）

    看東弘農宮金獅陣操演，向保生大帝展現訓練成果。（記者吳俊鋒攝）

    國家無形文化資產「南關線三大廟王醮暨遊社重要民俗保存者」之一的台南歸仁區仁壽宮，喜迎保生大帝誕辰，今天舉辦丙午年的神轎巡狩活動，13角頭廟全部出動，雖然細雨連綿，仍吸引上千虔誠信眾隨行，場面熱鬧，但不喧囂，也全力降低鞭炮與鑼鼓的噪音，且交通秩序良好，深受肯定，有網友推崇是「沒有8+9的優質遶境」；回程後，還進行國內罕見的草鞋公，以及金獅、宋江等文武陣校閱，人潮擠爆。

    主祀保生大帝的仁壽宮，是地方信仰中心，神明生活動今起展開，先進行巡狩遶境與陣頭校閱，26日為抄經祈福，並邀請知名九天民俗技藝團精彩演出，下週四、五（4月

    30日、5月1日）則是祝壽大典，以及系列節目。

    包含仁壽宮與13個角頭廟共14頂神轎，還有今年接受校閱的看東弘農宮金獅陣、檳榔園翰林院草鞋公陣，以及崁仔頭清水宮宋江陣等，加上隨行信眾多達上千人，集結後出發，市長黃偉哲與立委王定宇、陳亭妃也都到場，祈求保生大帝護祐國泰民安、風調雨順。

    遶境過程沒有造成嚴重的交通堵塞，秩序良好，下午隊伍順利返回仁壽宮，主委張鈴宏感謝各界力挺，讓巡狩活動圓滿，接著進行陣頭校閱，雖然下著細雨，仍賣力操演，展現培訓成果，延續民俗技藝的傳承。

    今年校閱的陣頭，也包含罕見的檳榔園翰林院草鞋公。（記者吳俊鋒攝）

    今年校閱的陣頭，也包含罕見的檳榔園翰林院草鞋公。（記者吳俊鋒攝）

    崁仔頭清水宮宋江陣也參與遶境。（記者吳俊鋒攝）

    崁仔頭清水宮宋江陣也參與遶境。（記者吳俊鋒攝）

    雖然下著細雨，弘農宮金獅陣仍賣力操演。（記者吳俊鋒攝）

    雖然下著細雨，弘農宮金獅陣仍賣力操演。（記者吳俊鋒攝）

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