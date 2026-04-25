北約首度越界開火！英駐羅馬尼亞戰機 烏克蘭領空擊落俄無人機

「颱風」戰機示意圖。（法新社）

俄羅斯週六（25日）凌晨對烏克蘭全境發起大規模空襲，俄無人機更一度逼近北約成員國羅馬尼亞領空。為防止波及羅馬尼亞，兩架隸屬於英國皇家空軍的「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）緊急升空，在烏克蘭領空內擊落數架俄羅斯無人機。這是北約武裝力量首度進入烏克蘭領空並參與交戰。

據《每日郵報》報導，俄羅斯軍方在當地時間週六凌晨，針對烏克蘭境內、緊鄰羅馬尼亞邊境的多瑙河港口發動大規模空襲。羅馬尼亞雷達偵測到無人機迫近領空，隨即於凌晨2時從費泰什蒂空軍基地（Fetești airbase）緊急出動兩架駐防的英國皇家空軍「颱風」戰機升空應對。

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羅馬尼亞國防部聲明指出，英國戰機雷達在烏克蘭雷尼港（Reni）上方約1.5公里處，探測到俄軍無人機。飛行員在獲得授權後，隨即對無人機發動攻擊並成功將其擊落。雖然聲明未具體說明擊落數量，但證實俄軍空襲導致烏克蘭境內發生多次爆炸，且有部分無人機殘骸，掉落在羅馬尼亞領土。

由於俄軍的攻擊目標距離羅馬尼亞領土僅有約800公尺，羅馬尼亞對此表達嚴厲譴責，痛批俄方的行為「魯莽且不負責」，已對黑海區域的安全與穩定，構成嚴重挑戰。

這是自烏俄戰爭爆發以來，首度有北約國家戰機在烏克蘭境內採取主動攻擊。

除了羅馬尼亞，波蘭軍方也在週六凌晨緊急出動戰機，以預防俄軍空襲波及本國領土。

For the first time since the start of the Russian invasion of Ukraine, Eurofighter Typhoons with the British Royal Air Force have engaged and downed Russian one-way attack drones over Ukraine. According to Romania’s Ministry of Defense, the Typhoons, serving under Operation… pic.twitter.com/ejCQWJPYiD — OSINTdefender （@sentdefender） April 25, 2026

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