台灣旅行團甘肅發生翻車事故 海基會：1人死亡、12人受傷

海基會。（資料照）

海基會今晚表示，台灣民眾一行30餘人，於4月20日前往中國旅遊，昨（24）日下午在甘肅，一台遊園車（車上15名乘客）發生翻覆意外，造成1人死亡、12人受傷（根據回報目前有9名傷者留院觀察）。

海基會表示，接獲通報後，立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助辦處理後續事宜。目前旅行社已安排遇難家屬前往當地，海基會將全力協助。

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陸委會則指出，對於國人赴中國甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區車輛4月24日發生翻覆意外，造成死傷事故，政府相關機關第一時間已有所掌握，對於罹難者表示哀悼，祈願傷者早日康復，並對於相關家屬表示慰問及關切之意，將全力協助善後事宜。

陸委會表示，獲知訊息第一時間，已透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。

陸委會指出，經查旅行社已投保旅行業責任保險（含意外死亡及意外傷害醫療保險）。交通部觀光署已請旅行社安排傷亡旅客在台家屬赴中妥適處理善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。

陸委會強調，政府相關機關一向重視及關心國人在中國安全，也備妥隨時提供緊急意外相關協助的機制。陸委會在官網開設「國人赴中動態登錄系統網頁」。建議國人在赴中前登錄，以利在中國期間如遇有任何突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

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