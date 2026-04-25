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    首頁 > 政治

    沈伯洋剪俐落短髮 簡舒培點出「隱形優勢」

    2026/04/25 20:56 記者甘孟霖／台北報導
    立委沈伯洋出席台北松山慈惠堂「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，以俐落新髮型現身。（記者方賓照攝）

    立委沈伯洋出席台北松山慈惠堂「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，以俐落新髮型現身。（記者方賓照攝）

    民進黨籍立委沈伯洋出戰台北市長呼聲越來越高，他今（25）日公開亮相，一改過往招牌中長爆炸頭髮型，一口氣剪到耳上，多了幾分俐落感。民進黨籍台北市議員簡舒培說，許多人都建議沈伯洋應該換個俐落點的髮型，新髮型看起來很不錯，不過於張揚的髮型也更能讓人注意到他的論述。

    沈伯洋上午出席松山慈惠堂活動，也是近期首度同框台北市長蔣萬安，沈伯洋以一頭耳上俐落短捲髮現身。他受訪說，幾個禮拜前有把頭髮剪短，想不到一下子又長長了，所以他趕快把頭髮又修短了一次。

    蔣萬安也被問有沒有注意到沈伯洋新髮型，他推給一旁的國民黨立委徐巧芯，「欸，妳的同事」；徐巧芯則說，其實並沒注意到，是民眾黨議員張志豪有跟她說到這件事。

    簡舒培受訪說，普遍台灣人都會比較喜歡乾淨俐落的髮型，她也曾經被提醒過瀏海不能蓋著額頭，要讓額頭露出，議員都會被要求了，更不用說市長，許多人也都有向沈伯洋建議過，她認為，沈伯洋現在的髮型很不錯，俐落且有型。

    她也提及，髮型俐落還有個好處，就是不讓外界太過關注他的外表，不然大家都注意他的捲髮，反而會蓋過他在論述方面上的表現。

    沈伯洋與蔣萬安同框。（記者方賓照攝）

    沈伯洋與蔣萬安同框。（記者方賓照攝）

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