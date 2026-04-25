又跪中！呂禮詩登共艦稱「不會腿軟」 林智群批：被統成這樣還洋洋得意

前海軍艦長呂禮詩。（圖取自YT頻道）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩近年媚中言行不斷，近日赴中國登艦參觀接受中媒訪問 時再度「跪中」，呂禮詩說：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全。」律師林智群臉書發文指中天11傻之一的呂禮詩，參觀了中國軍艦，中國媒體全程拍攝，竟然稱讚解放軍海軍已經準備好了？痛批敵我不分，被統戰成這樣還洋洋得意。

軍方同袍也深感不齒。在社群具高人氣的海軍士官長黃振軒直接留言怒轟：「那麼丟臉的艦長，真替他感到可恥！」

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社群也是一片罵聲。有網友說這是「海軍之恥」。還有網友說「舔功真是了得」。有網友甚至說舔共，媚共成這樣，毫無中華民國海軍軍人風格，應取消他終生俸。另有網友提到呂禮詩登共艦說：「看艙內整潔和文宣品，就知道解放軍準備好了。」也引起一串笑罵。網友虧說共軍打仗是靠「打掃衛生和大字報」、「連米袋都要捏線，美軍嚇哭了」、「美國大兵棉被都亂摺，却能精準的執行斬首。內務好看就是紙老虎，唯一的作用就是擺拍裝逼。」還有網友笑說：「呂艦長也準備好了」。

根據中媒的報導，4月23日「人民海軍成立77周年紀念日‌」，多地同步舉行艦艇開放日活動。北部戰區海軍艦艇開放活動現場，台灣退役艦長呂禮詩參觀了烏魯木齊艦和濰坊艦。呂禮詩表示，看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全。

呂禮詩的親中言論早已不是第一次。去年他在珠海航展聲稱要讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」時，陸委會副主委梁文傑 就曾表達遺憾與感嘆。梁當時語重心長地質問：「退役軍官發表這樣的言論，到底是不是對得起他們曾經帶領的部屬，以及目前日夜都在前線捍衛國家的國軍？」

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