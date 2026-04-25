台北兒童月主活動登場 將城市化為學習場域

台北市兒童月主活動登場，市長蔣萬安（右二）與小朋友一起體驗。（北市教育局提供）

台北市教育局今（25）日在信義區香堤大道及國父紀念館周邊舉辦「台北兒童月」主活動，今年以「夢想台北．兒童造市」為核心主題，打破傳統課室框架，讓整座城市化身為孩子探索、觀察與創造的巨大教室。現場不僅有「台北的天空」合唱團學生溫馨合唱，更同步展示「台灣手語版」成果，象徵友善與包容；香堤大道上設置32個探險學習攤位，結合科學實驗、藝術創作與生活應用，孩子們透過動手實作，在遊戲中開啟跨域視野，落實自主學習與解決問題的素養精神。現場還規劃馬戲、雜耍與充滿青春活力的熱舞表演，讓氣氛嗨到最高點。

教育局介紹，本次活動停泊在國父紀念館集結6款大型工程車，讓學童透過近距離觀察這些平日難見的專業設備，理解城市運作背後的辛勞；現場的「小樹市集」由親子共同設攤實踐資源循環，將閒置資源重新分享流轉；「福德隆劇場」以回收紙箱打造舞台與道具，結合環保與創意，呈現充滿想像力的戲劇演出；另市立圖書館行動書車今日也載滿精選繪本進駐，營造溫馨的草地共讀時光。

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教育局表示，持續推動「翻轉上下課」（上課10分鐘、下課40分鐘）；並規劃連續六週（共計54場次）假日樂學活動，涵蓋生態永續、科技探索、國際跨域、閱讀書海及美感城市設計五大面向，引導孩子從多元學習中發想，並描繪心中理想的城市樣貌；「追風補給站」活動更串聯27個景點，讓孩子在踩踏中認識周邊特色景點，享受城市漫遊與探索自然的樂趣。

此外，今年還推出特別企劃「Play Ball！到棒球場上體育課」，作為送給全市國小學生第一張球票，活動規劃7場職業棒球賽事、提供3000組（共6000張）門票，活動獲得熱烈回響，吸引超過1萬名學生報名參加，透過系列活動，讓整座城市成為學習的場域。

台北市兒童月主活動登場，市長蔣萬安（坐者右二）與小朋友一起體驗。（北市教育局提供）

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