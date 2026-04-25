明天放晴了！ 中南部飆32度 下波鋒面時間曝光

4月26日至29日（明天至下週三）降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

迎接好天氣！中央氣象署預報，明（26日）白天起一直到下週一，各地大多為多雲到晴，中南部溫度有機會來到32度，下週二迎風面水氣增多，下週三、週四東北季風增強，加上鋒面通過、緊接著華南雲雨區東移影響，各地轉雨，北部、東半部轉涼，到了下週五、週六，各地又恢復多雲到晴的好天氣。

氣象署預報員張承傳表示，明天清晨前各地仍有零星降雨，白天開始水氣減少，因此明天白天一直到下週一各地大多是多雲到晴，只有東半部地區、恆春半島還有些零星降雨，午後西半部山區有短暫陣雨；下週二迎風面水氣稍微增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

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張承傳指出，下週三鋒面逐漸通過，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨。到了下週四鋒面後頭有華南雲雨區東移影響，各地局部短暫陣雨。到了下週五、週六水氣減少，各地恢復多雲到晴天氣，東半部地區、恆春半島零星短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

溫度部分，張承傳表示，明天清晨還是比較涼，尤其北部、東北部僅18、19度，其他地區20至22度，白天開始東北季風減弱，陽光露臉，氣溫明顯回升，北部、東半部25至28度，中南部29至32度。下週一、週二北部氣溫有機會再回升一些，白天溫度有機會到31、32度，中南部則可來到31至33度，東半部則有29、30度。

張承傳說明，下週三上半天各地白天仍有30度左右，但到了下半天開始受到東北季風增強影響，會逐漸轉涼，到了下週四會明顯轉涼，北部、東半部白天25、26度，中南部則是29、30度。下週五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，因此下週五、週六天氣穩定、舒適溫暖，北部白天可回升至29度左右，中南部30至32度，東部則約26、27度。

張承傳提醒，下週一晚上到下週三清晨馬祖有低雲或局部霧影響能見度；下週三鋒面通過前，西南風較強，因此東南部地區有焚風發生機率，請注意。

4月30日至5月1日（下週四、週五）降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

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