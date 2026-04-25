拿你裸照片交換別人裸照 彰化男設局私訊交流私慾照判1年4月

彰化地院。（資料照，記者陳冠備攝）

彰化19歲男子（下稱B男）就讀高中時，曾取得一另未成年學生（下稱A男）的裸照及性影片，日前他將這些影像貼文IG限時動態，藉此交換更多他人的私密照，未料東窗事發。彰化地院審理，發現B男並非第一次冒用他人裸照犯法，認為嚴重侵犯被害人個資與人格名譽，依違反個人資料保護法，判處有期徒刑1年4月，並將作案手機一併沒收。

判決書指出，B男在2023年間透過臉書認識當時還未滿18歲的A男，他先向A男索取自拍裸露上半身、性器官以及臉部清楚的照片，取得後便將這些影像上傳儲存到特定網路空間，並設定簡易密碼供他人點閱，他因在網路上公開這些畫面，被少年法庭裁定訓誡及假日生活輔導。

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隔年，B男滿18歲仍未記取教訓，2024年8月8日到13日期間，他在自己的IG限時動態，貼出一張男性裸露上半身、下半身被遮住的照片，佯稱照片中的人就是自己，並留言說「轉發者可向我索取影片」。多名網友看到後，紛紛私訊聯繫，B男便將儲存A男裸照的網路空間、密碼，一一發送給至少7名網友。讓A男的裸露影像在網路流傳，難以控制。

法官審理認定，A男當時是未滿18歲的少年，B男未經A男同意，擅自將可辨識出A男身分的臉部照片及與性有關的極私密影像傳給他人，已嚴重侵害A男個資及名譽，造成A男精神上極大痛苦。儘管B男犯後坦承犯行，但A男表示不願和解、希望被告受到法律制裁。

法官審酌， B男僅為滿足個人性慾，用A男的私密影像換取其他網友的裸露畫面，動機可議，且利用網路平台、空間散布，造成A男長期恐懼與傷害，因此全案依違反個人資料保護法，判處B男1年4月徒刑。

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