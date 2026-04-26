陽光露臉！ 今各地明顯回溫 週三又有鋒面報到

今日白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度。（資料照）

中央氣象署指出，今（26日）清晨前各地仍有零星短暫陣雨，白天起水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，剩下東半部地區及恆春半島偶爾有些零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，清晨天氣仍較涼，北部及東北部低溫只有18、19度，其他地區20至22度，晨起外出請多添加衣物，以免受涼。白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度，白天普遍都是舒適到溫暖的天氣型態，日夜溫差大。

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空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週一（27日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。週二（28日）西半部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

週一至週二高溫預測東半部27至29度，西半部30至33度，澎湖27至29度，金門27度，馬祖22度；低溫方面，北部及東北部17至20度，中南部及花東21至23度，澎湖23度，金門20至21度，馬祖18度。

週三（29日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。週四（30日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 29 22 ~ 30 23 ~ 31 21 ~ 27

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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