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    首頁 > 政治

    吳怡農宣布 開立政治獻金專戶

    2026/04/26 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲高，不過最先表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農於廿四日宣布開立「擬參選人政治獻金專戶」，仍照節奏爭取黨內提名。沈伯洋昨日受訪說，民進黨內優秀人才多，中央會有成熟的機制做決定。

    吳︰獲徵召才接受捐款

    吳怡農廿四日於臉書發文說，自爭取參選台北市長以來，收到許多人的支持，也有不少人不吝給予建言，讓他更有動力、更謙卑。

    黨內的提名程序還未完成，因此他照著既定節奏，做該做的事；他也強調，身為民進黨一員，會尊重黨中央最後決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款。

    他也說，若開始募款，將只接受線上刷卡、超商繳款及銀行ATM轉帳，並會即時公布所有收款紀錄，供大家隨時查詢。希望未來有更多夥伴會主動在競選期間公開每一筆收入、並詳實申報所有支出，一起落實透明政治；此外，更希望政府與監察院對於「陽光法令」的改革、「政治獻金」的規範，會有積極的作為，提升民主品質。

    吳怡農也認為，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法、為國家注入新的力量，這是為什麼他不斷呼籲黨內全面開放初選，他將持續聽取意見、爭取認同。

    沈伯洋昨受訪被問到吳怡農開設政治獻金專戶，吳是否有進入黨內提名名單內？沈伯洋說，民進黨優秀人才非常多，現在大家都在規劃怎樣才是對台北市最好的狀況，最後究竟提名誰，還是由黨中央、選對會，會有成熟機制來做決定。他也說，不管是誰要來選台北市長，身為台北市民都是希望台北能夠變得更好。

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