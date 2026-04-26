對戰北市 沈伯洋、蔣萬安同框

台北松山慈惠堂昨舉行「台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、立委沈伯洋應邀出席。（記者方賓照攝）

沈伯洋：藍在北市執政70年 挑戰者要謙虛聆聽市民聲音

民進黨台北市長人選懸而未決，不過黨籍立委沈伯洋披掛出征呼聲高，沈近日也緊鑼密鼓拜會各界。沈伯洋昨與台北市長蔣萬安同台松山慈惠堂母娘文化季活動，會後媒體問他，蔣萬安是否是強勁對手？沈伯洋說，國民黨在台北執政已七十年，民進黨一直都是挑戰者角色，更應謙虛，多聆聽市民聲音。蔣萬安被問到選舉相關議題時，維持一貫說法，稱離選舉還有一段時間，他目前就是專心市政，為市民福利打拚。

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蔣：專心市政 為市民福利打拚

昨日母娘文化季活動，沈伯洋比蔣萬安提早約廿分鐘到會場，也先拜會廟方；蔣萬安到場時，雙方簡單握手，一起迎接副總統蕭美琴到來。

蔣萬安致詞說，慈惠堂熱心公益，體現「夜再暗，都有母娘的慈輝映照」的精神，這樣的信念正如台北這座城市一路走來的寫照，也提醒他「市政推動不僅在於政策擘劃與建設推動，更重要的是人心的溫暖與彼此守護」。

對於可能的競選對手，沈伯洋說，國民黨在台北執政已非常多年，從一九四九年算起，也有七十年了，中間只有經歷短暫前總統陳水扁執政時代，在此盤根錯節當中，國民黨一直都是台北的衛冕者，民進黨都一直是挑戰者；身為挑戰者，就更應謙虛、多聆聽市民聲音，要知道如何反映市民心聲，如何做更好的規劃。他說，所謂的真善美，「真」就是要民主，「善」就是要照顧弱勢、顧人權，這樣才會有均衡的「美」，城市設計也應如此。

媒體追問沈伯洋，過去台北市也有多任無黨籍市長，並非都是國民黨籍？沈伯洋補充，台灣在一九九六年前後經歷民主轉型，有新的立法院改選，到後來的總統直選，在這之前，台北、台灣並沒有經歷真正的民主，而在一九九六年民主化後，台北市大部分時間確實還是由國民黨在治理，對民進黨來說，要讓大家知道由民進黨來治理也值得市民期待，民進黨的任務就是謙卑地面對人民的聲音，並說服人民他們的計劃與願景是最好的。

針對台北市政，沈伯洋說，城市規劃如同生態系，牽一髮動全身，交通阻塞與勞工政策、育兒政策都會有關聯，探討城市要看整體生態如何設計，讓人民在這住的舒服，這也是台北市民期待的事。台北市向來資源豐厚，但不論公務員、教師都出現「脫北潮」，首都要如何留住人才是重點。他說，人口流失原因錯綜複雜，不只是房價，交通也有很大關係，應全面盤點如何讓人留在台北。

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