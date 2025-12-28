為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    憲法法庭宣判 憲訴法修正案違憲 逾千學者、律師連署 挺憲判

    2025/12/28 05:30 記者李文馨／台北報導
    憲法法庭五位大法官宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，經民連最新統計，累計有96個公民團體、690位學者和603位律師發出共同聲明力挺判決。（資料照）

    憲法法庭五位大法官宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，經民連最新統計，累計有96個公民團體、690位學者和603位律師發出共同聲明力挺判決。（資料照）

    憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團廿二日告發五位大法官涉嫌枉法裁判罪，前天在立法院會提案譴責五位大法官。根據經民連最新統計，累計有九十六個公民團體、六九〇位學者和六〇三位律師發出共同聲明，力挺一一四年憲判字第一號判決。聲明表示，這是使憲政民主回歸正軌的第一步，期盼持續的公共討論，讓台灣走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。

    聲明肯定5位大法官判決

    讓台灣走出憲政民主困局

    為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺一一四年憲判字第一號判決的共同聲明」。截至廿六日晚上九時，累計九十六個公民團體共、六〇三位律師及六九〇位學界人士連署，其中大專教師及研究院學者共六五一人，包含法律學者一三二人。

    聲明肯定五位大法官的判決，這適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與審議的正軌。該憲判也確立大法官僅受合憲「憲訴法」拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。

    聲明表示，過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，應視同三人自行迴避。因此本案大法官的現有總額應為五人，舊法三分之二評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法進行合法審判，因而一一四年憲判字第一號判決為合憲之有效判決。

    熱門推播