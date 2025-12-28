高雄2機車擦撞燒成火球 鳳山巷口事故1死1傷

林蔡男與吳男發生車禍後，機車起火燃燒，燒成一團火球，當場活活燒死，令人怵目驚心。（民眾提供）

高雄市鳳山區吳姓男子今天凌晨騎機車行經鳳山區鳳松路180巷、武松街口，與林蔡姓騎士發生擦撞，造成林蔡男機車起火燃燒，現場燒成一團火球，民眾以滅火器滅火搶救，林蔡男當場死亡，吳男手臂和前額燒傷等送醫住院治療，警方將於訊後將吳男依過失致死罪嫌移送法辦。

警方調查，吳姓男子（26歲）今天凌晨近3時騎乘普通重型機車，沿鳳山區鳳松路180巷西向東方向，於鳳山區鳳松路180巷、武松街口，與林蔡姓男子（43歲）沿著鳳山區武松街北向南方向行駛普重機車發生擦撞。

2車發生碰撞後，林蔡男機車當場起火燃燒，現場燒成一團火球，民眾立即持滅火器滅火搶救，畫面曝光令人怵目驚心。

警消據報到場處理，林蔡男已無生命跡象，對吳男實施酒測，確認酒測值為0，手臂和前額燒傷、手腳擦挫傷，將他送醫治療。

警方勘驗車禍現場為無號誌路口，吳男仍於醫院住院治療，警方將於訊後將吳男依過失致死罪嫌移送法辦，肇責責任將由法院判定。

警方呼籲民眾駕車行經無號誌路口處時，務必減速慢行，並注意左右來車，以保障自身與公眾交通安全。

