為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川澤會前夕俄軍狂轟烏克蘭 澤倫斯基：普廷不想要和平

    2025/12/28 07:28 即時新聞／綜合報導
    澤倫斯基強調，俄羅斯最近的襲擊行動，表明「普廷不想要和平」。（歐新社）

    澤倫斯基強調，俄羅斯最近的襲擊行動，表明「普廷不想要和平」。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間28日前往美國佛州與美國總統川普會面，討論20點和平計畫，不過在「川澤會」前夕，俄羅斯在27日針對烏克蘭狂轟猛炸，造成至少2死46傷。澤倫斯基強調，俄羅斯最近的襲擊行動，表明「普廷不想要和平」。

    綜合外媒報導，在與「川澤會」，澤倫斯基27日在加拿大與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，卡尼宣布加拿大將提供烏克蘭加幣25億元的新一輪經濟援助，這筆金援將有助烏國獲得國際融資，藉此展開重建國家進程。

    由於俄羅斯在「川澤會」前夕針對烏克蘭狂轟猛炸，澤倫斯基強調，烏克蘭想要和平，但普廷卻是個「好戰份子」，俄軍的襲擊行動表明普廷不想要和平。

    澤倫斯基27日搭機赴美時表示，他將在「川澤會」中尋求一個目標，就是烏克蘭在任何的和平協議中，獲得具有法律約束力的安全保證。澤倫斯基也再次呼籲，面對俄羅斯持續不斷的攻擊，烏克蘭的防空能力需要加強，需要更多飛彈。

    烏克蘭政府提到，俄軍27日凌晨起針對首都基輔與周邊地區空襲持續超過10小時，至少造成2死46傷，而且近期氣溫驟降，基輔有超過40％的公寓沒有暖氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播