川澤會前夕俄軍狂轟烏克蘭 澤倫斯基：普廷不想要和平

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間28日前往美國佛州與美國總統川普會面，討論20點和平計畫，不過在「川澤會」前夕，俄羅斯在27日針對烏克蘭狂轟猛炸，造成至少2死46傷。澤倫斯基強調，俄羅斯最近的襲擊行動，表明「普廷不想要和平」。

綜合外媒報導，在與「川澤會」，澤倫斯基27日在加拿大與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，卡尼宣布加拿大將提供烏克蘭加幣25億元的新一輪經濟援助，這筆金援將有助烏國獲得國際融資，藉此展開重建國家進程。

由於俄羅斯在「川澤會」前夕針對烏克蘭狂轟猛炸，澤倫斯基強調，烏克蘭想要和平，但普廷卻是個「好戰份子」，俄軍的襲擊行動表明普廷不想要和平。

澤倫斯基27日搭機赴美時表示，他將在「川澤會」中尋求一個目標，就是烏克蘭在任何的和平協議中，獲得具有法律約束力的安全保證。澤倫斯基也再次呼籲，面對俄羅斯持續不斷的攻擊，烏克蘭的防空能力需要加強，需要更多飛彈。

烏克蘭政府提到，俄軍27日凌晨起針對首都基輔與周邊地區空襲持續超過10小時，至少造成2死46傷，而且近期氣溫驟降，基輔有超過40％的公寓沒有暖氣。

