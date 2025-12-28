讀賣新聞揭露 中方技術可偽造口音 引導輿論 中國AI 鎖定2026、2028介選台灣

日本「讀賣新聞」昨報導，面對台灣即將到來的2026年選舉及2028總統大選，中國正利用生成式AI技術進行更細緻的選舉介入。（資料照）

日本「讀賣新聞」昨報導，面對台灣即將到來的二〇二六年選舉及二〇二八總統大選，中國正利用生成式AI（人工智慧）技術進行更細緻的選舉介入。網路上流出的中國企業內部文件顯示，中方技術已能運用AI生成難辨真偽的虛假訊息，甚至分析目標對象的方言與價值觀，企圖在賴清德政府執政期間，悄無聲息地滲透台灣社會輿論。

據報導，美國范德比大學國家安全研究所今年取得一份據稱是北京企業「中科天璣」的內部文件，這份約四百頁的簡報說明，該公司針對香港、台灣、美中問題等中共中央關切的議題，提供感知、分析情勢並「引導輿論」的技術。

鎖定目標對象生成虛構人物 滲透台灣

文件顯示，該系統會鎖定具輿論影響力的人物，解析其心理傾向、價值觀及語言習慣，再利用AI生成與其相近的虛構人物。這些假帳號不僅散布資訊，還能進行自然對話，藉此對目標人物施加影響。對於指控，中科天璣曾對美媒「紐約時報」予以否認。

報導指出，中國習近平政權意圖在二〇二八年阻止賴清德連任，預計在被視為前哨戰的二〇二六選舉後，輿論戰將會更加激烈。

報導也詳述台灣過去選舉疑遭介入的案例。今年十月網路上流出的錄音檔，國安官員推測是二〇一八年高雄市長選前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第五十六研究所」處長與北京情報分析企業負責人的對話。

錄音中，該處處長表示，「雖然說（韓國瑜）選不上，但最後會當選」。企業負責人則回應，「我們的數據量正在增加，台灣的臉書帳號已有五百八十萬到六百萬個，將增至一千萬個」。

