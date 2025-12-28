國民黨出戰宜縣長 吳宗憲、張勝德互不讓

立委吳宗憲（左）、宜蘭縣議會議長張勝德（右）爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，與宜蘭縣黨部主委林明昌握手象徵團結。 （記者王峻祺攝）

立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，宜蘭縣黨部九人提名小組昨舉行地方協調會，吳、張親自出席，經一個半小時討論後，二人參選意志均堅定，「由誰出戰」未達共識，縣黨部將報請黨中央在十天內協調，協調不成就進行民調，希望在農曆年前完成提名。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，兩人都非常優秀，地方協調會中，各自表述參選理念，但在不能取得共識下，將報請黨中央協調，吳、張也都樂意接受中央協調。

將報黨中央協調 盼春節前提名

吳宗憲說，雖然目前「由誰出戰」尚未達成共識，但「不論最後由誰代表國民黨參選，另一方都會傾全力幫忙」，國民黨在宜蘭將是「百分百團結」，面對綠營過早啟動選舉佈局，絕對會奉陪到底，爭取勝選。

張勝德說，兩人都非常有意願為鄉親服務，一切都會在民主制度下，以「公平、公正、公開」的方式產生候選人，並呼籲黨中央儘速處理，讓地方基層提早整合。

吳宗憲前晚率先啟動「宜蘭走新路」首場造勢，後續將巡迴各鄉鎮，以宣講集會、掃街、座談等方式與民互動；張勝德則將在一月三日上午十點在冬山鄉農會旁，舉辦首場問政懇託會，力爭選民支持。

