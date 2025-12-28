地震別急著下床！消防署曝「保命3動作」守護枕邊安全

今（27日）深夜11點05分發生規模7.0的強烈有感地震，各地國家警報響不停。（國家為害防救科技中心提供）

今（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的有感地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，震源深度達72.8公里，全台多達17個縣市的最大震度達到4級。由於地震發生於深夜民眾休息時段，全台有感，消防署隨即於社群平台發布緊急避難指南，提醒民眾若在睡眠中遭遇強震，切勿慌亂衝出房間，應以「留在床上」為首要保護原則。

針對深夜突如其來的搖晃，消防署強調，「第一時間先保護自己」是存活關鍵。當地震發生在就寢時間，民眾不應急著下床或衝出戶外，應先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

其次是遠離危險物品，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況，並開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震，避免餘震受傷。

消防署並提醒，平時就準備好鞋子、手電筒放床邊，停電或需要移動時才能安全行動。

網友熱議：國家級警報超大聲、搖很久

地震發生後，社群平台迅即湧入大量留言。網友紛紛表示：「宜蘭超級有感，晃超久！」、「台北高樓層很有感，被警報嚇醒」、「還好還沒睡，第一時間真的不知道要不要跑」。也有不少網友互相提醒：「手電筒真的要放床頭，剛剛停電一瞬間超可怕」、「原來留在床上比較安全，長知識了」。也有網友說「快看小橘書，保命」。

消防署特別提醒大家，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好。因此呼籲民眾不妨趁今晚順手檢查三件事：「家裡有沒有緊急避難包」、「家中家具是否固定」、以及「家人是否知道地震時該怎麼做」，只有一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

氣象署則表示，後續不排除仍有餘震發生，請民眾務必保持警覺，並隨時留意最新的氣象資訊。

消防署提醒睡覺時發生地震，這樣做最安全。（擷自消防署臉書）

