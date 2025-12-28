強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

張育萌今指出，氣象署地震中心值得掌聲，深夜11點5分發生地震，11點50分就打好領帶召開記者會。圖為氣象署地震測報中心科長陳達毅。（圖擷取自YouTube）

昨日（27日）深夜11點5分，宜蘭縣近海發生規模7.0強震，各地測得最大震度為震度4，台灣本島甚至澎金馬都能感受到搖晃。而中央氣象署在地震發生後，於深夜11點50分召開記者會，台灣世代共好協會理事長張育萌今（28日）凌晨在臉書發文指出，氣象署地震中心值得掌聲，深夜11點5分發生地震，11點50分就打好領帶召開記者會。

張育萌表示，在昨晚11點5分地震發生後的15.2秒，發送第一報國家級警報；在第16.3秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。而在地震發生後不到一小時，氣象署地震中心立刻釐清資訊、擺好投影片，只為了向全國緊張焦慮的你我報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。

張育萌提到，在地震中心深夜記者會中，站在麥克風前面的是地震中心科長陳達毅，3年前台東關山晚上快十點也發生規模6.4地震，一天內發生超過50起餘震，當時還是課長的陳達毅也在隔天一早9點，負責在記者會向全國說明。

張育萌指出，當時陳達毅表示，在規模6以上地震不斷發生時，地震中心電話就會一直響，他的工作因此分身乏術，不只要面對媒體和民眾的焦急提問，還要更新餘震和判斷震央，「恨不得自己有三頭六臂」。當時氣象署固定輪流3人值班，但關山地震發生當晚，主任、副主任、課長和技正都直接在半夜衝回氣象署分析。由於餘震不斷，部分同仁不敢離開電腦，幾乎快24小時沒闔上眼睛。

張育萌也提到：「我注意到陳達毅科長的領帶歪歪的。正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。辛苦了。真的辛苦了。」

