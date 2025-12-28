宜蘭7.0強震》新北新莊龍安陸橋牆面磚震落 漏夜敲除

地震發生後，廠商在場巡視柱面磚牆鼓起狀況。（記者黃政嘉攝）

宜蘭縣外海昨晚發生芮氏規模7.0地震，新北市震度4級，其中新莊區鄰丹鳳高中校門旁的龍安陸橋部分柱面磚牆因地震震動發生掉落，磚頭散落在陸橋階梯，幸無人受傷，區公所初步檢視陸橋主體結構未發現異常，廠商漏夜打掉剝落牆面；新北市議員陳世軒表示，24日就得知磚頭外推情形，向新北市工務局反映，但得到「沒有使用疑慮」的回覆，他要求市府通盤檢討新莊區所有天橋。

新莊區公所委外搶修廠商指出，龍安陸橋磚頭掉落情形為龍安路往中正路側的陸橋柱面，因該側柱面磚牆已膨脹剝落，晚上先將此側柱面磚牆全打掉，為顧及民眾安全，現場陸橋兩端都先封鎖。

陳世軒：24日就反映工務局磚牆外推有裂縫

陳世軒凌晨到場了解狀況，他表示，24日就有民眾向他反映這邊的磚頭已經膨脹鼓起、外推，而且有長條形裂縫，當天反映新北市工務局，得到回覆是說區公所在8月時就有來檢查過，認為沒有使用疑慮，結果現在爆成這樣，磚頭掉滿地，還好是深夜，沒有學生行經，不然後果不堪設想，他要求市府在最短時間修復、再次檢查結構，通盤檢討新莊區所有天橋。

新莊區公所說明，地震發生後，龍安陸橋部分柱面外貼磁磚出現掉落情形，區公所獲報後立即派員到場清理，同時暫時封閉相關通行動線，經初步檢視，該情形屬外貼磁磚受震動影響剝落，陸橋主體結構未發現異常狀況。後續將依實際使用安全與管理需求，研議適當處理方式，區公所將同步針對新莊區轄內天橋設施進行全面巡查，如發現類似狀況將即時處置，以維護民眾通行安全。

新莊區公所委外廠商漏夜打掉龍安陸橋剝落牆面。（記者黃政嘉攝）

昨晚發生規模7.0地震，新北市新莊龍安陸橋部分柱面磚牆因地震掉落，新莊區公所委外廠商漏夜處理。（記者黃政嘉攝）

新北市新莊龍安陸橋部分柱面磚牆因地震掉落，磚頭散落在陸橋階梯。（記者黃政嘉攝）

龍安陸橋磚頭掉落情形為龍安路往中正路側的陸橋柱面。（記者黃政嘉攝）

龍安陸橋部分柱面磚牆因地震掉落後，陸橋兩端都先封鎖。（記者黃政嘉攝）

新北市新莊區龍安陸橋緊鄰丹鳳高中，幸磚牆剝落發生在深夜，無民眾遭砸。（記者黃政嘉攝）

