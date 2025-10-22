為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「九二共識」是通關密語？》邱垂正痛批鄭麗文通到配合習國家統一嗎

    2025/10/22 05:30 記者陳鈺馥、林欣漢、劉宛琳／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文近日表態，有意與中共總書記習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

    對此，鄭麗文表示，陸委會主委不要裝傻、裝不懂，以他的身分與位置，應該要更嚴肅慎重的面對兩岸關係。

    鄭：陸委會主委不要裝不懂

    習近平在給鄭麗文的賀電指出，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進「國家統一」，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來；鄭麗文則呼應說，通關密語是「九二共識、反對台獨」，伸出友誼的手，兩岸可以交流的。

    邱垂正質疑，重點是要通到哪裡？是要通到配合習近平國家統一嗎？二〇一九年一月二日對岸頒布「習五條」之後，習近平重新定義「九二共識」是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。

    邱垂正強調，此後，所謂「九二共識、一個中國原則、一國兩制」成為三位一體的對台政策，最終目標就是要消滅中華民國、併吞台灣，希望國人團結，共同維護國家主權尊嚴及自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國、守護台灣。

    陸委會五月民調顯示，七十九．三％台灣民眾反對「一個中國原則」。七十三．一％台灣民眾不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商的說法。

    對於邱垂正的批評，鄭麗文表示，九二共識帶來和平，主張台獨就是邁向戰爭與毀滅。民進黨為了要迴避、不接受九二共識，就全力的抹紅，把九二共識妖魔化，這是非常愚蠢的。

    鄭麗文指出，前總統李登輝、馬英九用了九二共識，沒有任何損失，倒是蔡英文前總統、總統賴清德為了不用九二共識，導致台灣要不斷翻倍花錢，去購買用不到的武器，被美國予取予求，太不值得了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播