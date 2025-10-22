「九二共識」是通關密語？》邱垂正痛批鄭麗文通到配合習國家統一嗎

國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文近日表態，有意與中共總書記習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。對此，陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

對此，鄭麗文表示，陸委會主委不要裝傻、裝不懂，以他的身分與位置，應該要更嚴肅慎重的面對兩岸關係。

鄭：陸委會主委不要裝不懂

習近平在給鄭麗文的賀電指出，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進「國家統一」，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來；鄭麗文則呼應說，通關密語是「九二共識、反對台獨」，伸出友誼的手，兩岸可以交流的。

邱垂正質疑，重點是要通到哪裡？是要通到配合習近平國家統一嗎？二〇一九年一月二日對岸頒布「習五條」之後，習近平重新定義「九二共識」是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。

邱垂正強調，此後，所謂「九二共識、一個中國原則、一國兩制」成為三位一體的對台政策，最終目標就是要消滅中華民國、併吞台灣，希望國人團結，共同維護國家主權尊嚴及自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國、守護台灣。

陸委會五月民調顯示，七十九．三％台灣民眾反對「一個中國原則」。七十三．一％台灣民眾不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商的說法。

對於邱垂正的批評，鄭麗文表示，九二共識帶來和平，主張台獨就是邁向戰爭與毀滅。民進黨為了要迴避、不接受九二共識，就全力的抹紅，把九二共識妖魔化，這是非常愚蠢的。

鄭麗文指出，前總統李登輝、馬英九用了九二共識，沒有任何損失，倒是蔡英文前總統、總統賴清德為了不用九二共識，導致台灣要不斷翻倍花錢，去購買用不到的武器，被美國予取予求，太不值得了。

