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    陸委會修法規範公務員 非公務赴港澳須通報

    陸委會修正「行政院及所屬各機關(構)人員赴香港或澳門注意事項」，增訂「『非公務事由』赴港澳通報、會見或聯繫港澳特定人士之事前及事後通報規定」。（資料照）

    陸委會修正「行政院及所屬各機關(構)人員赴香港或澳門注意事項」，增訂「『非公務事由』赴港澳通報、會見或聯繫港澳特定人士之事前及事後通報規定」。（資料照）

    2025/08/04 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港、澳門主權移交中國後，趨同中國「內地化」。為防堵中共藉港澳對台統戰滲透，據透露，陸委會已修正「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，增訂「非公務事由」赴港澳，事前、事後均須通報規定，未來公務人員若未通報偷跑去港澳觀光，將面臨懲處。

    賴清德總統今年三月提出國安及統戰威脅十七項因應策略，宣布應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度。事後，陸委會全面檢視現行法令，審酌港澳情勢變化，鑑於中共全面管治港澳，為防範政府人員赴港澳及接觸對象可能衍生的風險，認為確有必要強化風險提醒及資訊揭露。

    本次修正重點包括「增訂『非公務事由』赴港澳通報、會見或聯繫港澳特定人士之事前及事後通報規定」，並完備相關通報表件，強化風險管理，以保障政府人員赴港澳的公務機密與人身安全，維護國家安全與利益。

    據了解，陸委會日前已召開委員會議，會中通過「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」第三點、第四點修正草案，增訂「非公務事由」赴港澳須通報的規定；陸委會亦規劃，該案經委員會議通過後，將循行政程序報請行政院核定函頒。

    依照規劃，行政院所屬公務人員未來前往香港、澳門的管理，將透過人事作業進一步強化，不分平、假日都必須至人事差勤系統登錄，若違反規定，將有相關懲處，陸委會已請銓敘部、人事行政總處配合協處。

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