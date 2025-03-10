《本報獨家專訪全文》谷立言：台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報獨家專訪強調，美將台灣視為在21世紀競爭中獲勝的首選夥伴。（記者田裕華攝）

2025/03/10 05:30

記者鄒景雯、黃靖媗／專訪

川普政府上台，美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報獨家專訪，針對美國未來的對台政策走向、「疑美論」鵲起、台積電擴大對美投資引起的爭辯、如何與台灣在野黨溝通、如何加速美對台軍售交付、美國對台灣發展核能的態度，以及援外合作等議題，坦誠表示立場，有助於台灣社會進一步討論。

以下是訪談內容整理。

記者問（以下簡稱問）：川普二．○時代，許多民主同盟國家認為既有國際結構正在打破，美國已經成為世界最大的變數，例如關稅戰對盟邦與敵人無差別打擊，您如何描述美國未來四年的對台政經政策？

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谷立言（以下簡稱谷）：讓我引用國務卿魯比歐所說的，他特別提到過去數十年來，美國歷屆政府都對台灣有堅定承諾，我們不會拋棄這樣的承諾，同時我們也反對以武力或脅迫方式改變台海現狀，當然在川普總統之下我們有幾個原則，最主要的目標是要在全世界努力使美國變得更加強大、更加安全、更加繁榮，而我覺得，美國在台灣做的一切，也同時讓台灣變得更加的強大、安全和繁榮。

從務實的角度來看，我認為美國在讓台灣更加安全的方面，我們應該加碼、加倍努力，讓台灣具備自我防衛的能力，包括在武器系統與全社會韌性方面都有所加強。

有關如何讓美國和台灣一起變得更加強大，我們認為可以從共同發展最先進的科技領域開始著手，包括AI、量子等，同時也包括打造民主供應鏈，就像賴清德總統說的，沒有中國涉入其中的供應鏈，尤其在無人機及機器人等等領域。

至於如何讓美國和台灣更加繁榮，我認為我們可以擴大美台在貿易和經濟方面雙向的關係，從美國和台灣經濟關係架構來看，當然美國、台灣半導體都在全世界市場扮演領先地位，但在其他領域，我們兩邊市場彼此互補，比如說台灣製造業可以幫助實現川普總統的目標——讓美國再工業化，讓美國成為有製造產能的國家。同時從台灣的角度來看，美國是全世界最大的能源出口國，無論是在液化天然氣、再生能源或其他能源，都有很多能夠提供的。

問：儘管如此，美國政黨輪替所帶來的不確定性，無可否認使得「疑美論」近期在台灣內部討論的熱度確有升高，作為美國外交官，您如何看待這個現象？有無對策？

谷：就像我剛才所說的，魯比歐他特別清楚地說道，美國對於台灣的政策，數十年來橫跨歷任政府，始終維持一致，這也包括在上屆川普政府之下，也維持了一致性。我認為一致的原因之一，就是有「台灣關係法」這項法律。台灣也獲得兩黨強力支持。

除此之外，美國在台灣也有相當深刻的利益，包括台灣是美國第七大貿易夥伴，台灣有二三○○萬人民，但是美國與台灣的貿易往來量，比與有十四億人口的印度的貿易往來量更多，台灣與美國貿易往來的量也超過英國、法國、義大利等Ｇ7國家。

同時，在台灣九十％的美國公司也表示計畫要繼續維持或擴大在台投資。無論是在先進技術或製造業領域，我們將台灣視為在二十一世紀競爭中獲勝的首選夥伴，尤其在關鍵科技領域。

可以說美國和台灣有非常強大、強健的關係，無論是在我們的價值或歷史、或在共享的利益方面，我們都有非常深刻的連結，因此我想要對美國有所懷疑的人士說，可以請大家來看看，過往美台關係有多強健，而且台灣的重要性不只是對美國來說，對全世界來說也是如此。

比如說，川普總統就任後達成多項成果，其中一項是和日本首相石破茂舉行峰會，另外美日韓也舉行三國會議，會後發表了聲明稿，其中特別提到台灣和平及安全的重要性，以及美國反對以武力或脅迫方式片面改變台灣現狀的做法，展現全世界都愈來愈重視台灣，以及對台灣的承諾，世界對台灣的肯定，也能讓兩岸關係更加穩定。

上週，我們舉行了一場全球合作暨訓練架構（GCTF）工作坊，主題是台灣的全社會韌性，工作坊中有三十多國代表來到台灣，共同討論如何在關鍵地區加強合作。我認為每個人都知道，兩岸如果發生衝突，對所有人都會受到影響。估計指出，一旦有衝突發生，會讓全世界GDP降低十％。

問：被川普總統點名的台積電，本月三日在白宮宣布未來四年將在美擴大投資，不少台灣民眾擔心會減弱美國今後對於台灣安全的關心，包括台海萬一爆發衝突時的馳援，所謂「過河拆橋」，您認為呢？

谷：我們非常歡迎台積電日前在白宮宣布，即將在美國亞利桑那州擴大投資的計畫，這個消息不只對台灣、美國非常正面，對台積電與台積電的客戶也相當正面，尤其台積電有相當多客戶在美國，相信企業的決定，也能讓美國經濟有更多、更好的發展。

這件事反映美國與台灣半導體產業間非常緊密的關係，台積電在亞利桑那州的投資，其實是美國史上最大的外國直接投資，在台灣，最大的外國直接投資也是一家美國半導體公司，此外有很多在台灣的美國半導體公司，雇用的台灣員工人數是超過美國員工的，可以看到雙方半導體產業關係十分密切。這不只關乎台積電的商業決定，也不只是關乎它將它的生產量能搬到美國，而是顯然半導體產業有供不應求的狀況，需求大於目前生產量，尤其隨著AI等科技發展，我認為未來對半導體需求是無限的，包括在台灣，無論走到哪，都可以看到台積電在建立新的生產線，台灣當然有自己資源的限制，包括土地、水、能源可能缺少的狀況，因此我認為這是為什麼台積電也選擇到日本、德國投資的緣故。

另外，我們認為，在美國亞利桑那州的投資是非常正確的決定，因為台積電有許多客戶在那裡，客戶的需求也在那邊，他們高科技產業可以在那裡想要蓋多少生產線，都可以繼續蓋下去，我認為台積電魏董事長與賴總統日前在總統府發表的講話，也特別強調台積電的投資，為雙方未來經濟發展能帶來許多好處。

最重要的，其實美國與台灣半導體產業之間的關係，不是「零和遊戲」而是「正和關係」，因此我認為台灣未來將會持續擁有世界上最有效率的半導體生態圈，這也是為什麼康寧、美光等美國公司都到台灣投資半導體及研發等，同樣的，在美國我們也有著最好的設計，很多美國設計公司都與台積電有著密切的合作關係。除此之外，美國也有提供一些對生產來說有利的條件，包括能源價格較低、我們有很大的環境空間，我們也有全世界最大的消費市場，因此我認為台灣與美國半導體產業的關係是牢不可破的。

問：川普總統與國防部次長被提名人Elbridge Colby皆表達台灣應將國防預算提升至GDP的十％，而台灣國防預算的GDP佔比目前仍低於三％，在野黨更大幅刪除及凍結國防預算，AIT在全面推動台美關係的任務中，對於台灣在野黨、特別是國會，有無有效作為？

谷：我想我會重申台海和平與穩定的重要性，這也是川普總統的優先目標之一，就是要維持世界和平，包括終結烏俄戰爭，以及在印太地區加倍努力增強嚇阻力，避免衝突，尤其避免台海衝突，因此我想我們接下來應該要更加努力合作，加強整體嚇阻力，台灣也做了很多包括國防改革、不對稱戰力發展，以及後備體系改革等等，同時我也認為要和其他盟友一起共同合作、增強嚇阻力，包括菲律賓、韓國、日本等。

因此我們相當歡迎賴總統日前宣布要將國防預算增加到GDP三％，同時我們也特別感謝賴總統在全社會防衛韌性領域做的貢獻，因為這是增強嚇阻力當中非常重要的一步。

我了解各政黨黨派之間也許會有不同意見，在美國也是這樣，在美國國會當中，民主、共和兩黨對很多事情都有不同意見、爭吵不休，但他們在少數的事情上有共識，其中之一就是確保台灣安全，因此這也是為什麼我們看到在過去兩年來，民主、共和兩黨都在國會當中，通過了超過廿億美元資金的預算，來支持加強台灣嚇阻力。

就像在美國的民主、共和兩黨在國會當中能夠得到跨黨派支持一樣，我也非常有信心台灣國會當中，無論是藍綠白各黨，他們都了解台灣安全的重要性，也了解支持台灣防衛能力的重要性，無論是傳統軍事力量或是社會韌性等議題。

問：美國對台軍售，至今仍有逾兩百億美元未交付，請問處長，在烏克蘭狀況穩定後，對台軍售的交付速度是否有機會變得更快？

谷：首先我想澄清一下，關於兩百億美元的數字應該不是正確的。造成延宕的原因，包括美國的國防生產工業基地，他們的產量非常緊繃，因此也影響一些交貨的進度。之所以如此，當然包含烏克蘭衝突、中東戰事，在印太地區，我們看到中國表現愈來愈具侵略性，所以很多國家都增加國防預算，都要購買美國軍事設備，不過，對我們來說，台灣當然是優先的首要目標，因此我們也在努力加快交貨期程，尤其是在不對稱作戰的相關設備方面，因為這個對台灣有比較大的影響。

如果隨著烏克蘭戰事的終結，我們應該就會再把重心重新回到台灣的防禦需求當中，另外美國也在考慮，關於國防生產基地的各種合作，包括與世界各地盟友及夥伴，在國防工業生產基地的合作，使用他國生產產能來達到共同的目標。台灣在國防生產工業基地方面發展非常完整，民間也有非常強大的生產量能、豐富技術與經驗可以運用，因此我們認為在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。

問：兩百億美元若不正確，正確的數字大概是多少？

谷：在我們上一次查看時，其實已經不到兩百億美元的一半，而且這個數字是在不斷下降之中。

問：最近您在GCTF演講中再度提到台灣的能源韌性問題。有傳聞指AIT有成立小組希望推動核電，請問處長，美方對台灣發展核電的態度為何？

谷：能源當然是很多在台灣的公司與美國公司相當憂慮的問題，在美國商會最新一次民調中，相當多美國公司表示，在政策方面他們最擔心的事情是能源，這是有史以來第一次。

能源顯然對於經濟發展有重大影響，其實很多美國公司都希望拓展在台業務，尤其是打造AI數據中心等，這些都是特別耗費能源的領域。

當然能源的安全和韌性也是非常重要的議題，特別是台灣沒有自己生產供應的能源，而是高度依賴從國外進口的能源。好消息是，如我剛才說的，美國是全世界最大的能源出口國，我們可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

關於核能，如果我們放眼全世界，可以看到包括美國與日本核能使用都有復興復甦的狀況，這是由於很多公司需要有穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。

所以我們也非常積極與在台灣的公司、政府機關互相討論，表達美國在這個方面能夠對台灣提供的協助，我認為這是相當令人期待未來合作的計畫。

問：台灣與美國國際開發總署（USAID）在過去攜手在邦交國等許多國家合作推動援助計畫，如今美國政府凍結USAID的運作，是否台灣與美國的合作面向可能因此減少？或者台美之間，未來是否有其他新的潛在合作領域？

谷：美國現在正在進行九十天審查，我們要重新審查對外援助政策的內容，是否符合川普政府的政策。

但是我們和台灣的合作不會受到影響，因為我們是透過第三國經濟往來的合作方式來進行的，我們看到賴總統特別提到希望推動總合外交、經濟外交，尤其透過經濟繁榮夥伴對話，美台雙方正在思考如何共同合作，協助在拉丁美洲、太平洋邦交國，或是菲律賓、立陶宛等國，改善他們的經濟需求。

對外援助是美國可以使用的一項工具，除此之外美國還有很多能夠運用的工具，包括美國國際開發金融公司（Development Finance Corporation）和國合會進行合作，魯比歐在瓜地馬拉訪問時，也特別鼓勵台灣在瓜地馬拉做經濟投資，我們非常期待這樣合作有助於提升台灣能見度。無論是台灣的邦交國或其他夥伴，都能讓他們更加看到台灣，並且了解台海和平的重要性。

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