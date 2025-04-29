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    鋒面一波接一波！把握今明2天好天氣 週四起有午後雷雨

    今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/04/29 11:40

    〔記者林志怡／台北報導〕近期將有多波鋒面快速接近並短暫影響台灣天氣。中央氣象署說明，今明2天各地都是晴到多雲的好天氣，白天氣溫可達30至33度，但週四將有鋒面迅速通過台灣北方海面，中部以北降雨機率提高，後續因水氣持續偏多、風向轉為西南風，西半部地區容易有午後雷雨發生，下週日則將迎來首波梅雨鋒面。

    中央氣象署預報員朱美霖說明，今明2天風場轉為偏東風，各地天氣回穩、呈現晴到多雲的好天氣，白天氣溫普遍可達30至33度，但北台灣因為昨日降雨較明顯，2日溫差感受較大，會略有悶熱的感覺。

    不過，週四將有另一波鋒面快速通過台灣北方海面，並造成中部以北及東半部地區降雨機率提高，且西半部地區容易有午後雷雨發展，各地沒有降雨時，感受也較為悶熱，白天氣溫略降至28至30度。

    朱美霖指出，雖鋒面迅速遠離，但隨著風向轉為西南風，西半部地區午後仍容易有降雨發生，且東半部仍有零星降雨。

    下週日則再有一波鋒面接近並通過台灣，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區有陣雨或雷雨，並需注意午後雷雨，但預報仍有不確定性。

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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