羅東鎮長吳秋齡被約談！涉「鎮長請客」案 調查站未搜索

宜蘭羅東鎮長吳秋齡（見圖）等9人今天上午傳因涉「鎮長請客」案被宜蘭縣調查站約談。（資料照，記者王峻祺攝）

2025/04/29 11:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今早9點被調查局宜蘭縣調查站約談，檢調書面通知約談人數多達9人，僅8人到案，據傳疑似與羅東鎮公所辦理2022年度志工餐敘採購案「鎮長請客」有關，預計下午將移送宜蘭地檢署複訊。

據了解，吳秋齡遭調查站約談，疑似與志工餐敘採購案「鎮長請客」有關，被檢方以選罷法起訴部分去年雖獲判無罪，但涉及請客部分，恐涉犯詐欺取財重新調查；檢調首波約談9人，8人到案，未發動搜索，其中羅東鎮公所有鎮長吳秋齡、主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳、社會課長林裳絹及行政室採購承辦等人。

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全案去年10月遭監察院糾正「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，指出案經法院審認涉犯公文書登載不實等情；另該公所主計室未能有效執行預算控管及考核，監辦失當，亦有違失，並強調「鎮長、主任秘書等人疑似涉及詐取財物之刑事犯罪，亟待檢調究明。」

監察院表示，羅東鎮公所辦理2022年志工團體歲末聯歡，第2次餐敘，鎮長避開承辦之民政課長朱昭安，直接指示主任秘書研議辦理，嗣主任秘書逕行交辦行政室與社會課主管等人員執行，該公所相關主管明知其受邀人員資格存有疑義，仍指示所屬賡續辦理，該公所辦理採購案未按契約規定與代表會審議預算科目執行，允宜加強機關人員採購訓練及廉政法紀教育，並強化採購監督機制，避免再發生類似情事。

吳秋齡於2022年被控選前涉紅酒賄選，檢方以選罷法的投票行賄罪嫌起訴，宜蘭地方法院認為無法證明吳秋齡有投票行賄的事證和犯意，判她無罪，檢方不服上訴，高等法院去年3月仍判無罪；至於檢方對吳秋齡提起當選無效之訴，去年2月27日高院也判她勝訴確定。時任民政課朱姓課長、邱姓女課員則被依刑法公務員登載不實罪嫌起訴，後獲判緩刑。

全案起因為羅東鎮公所於2022年3月20日在金門餐廳，辦理「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，每桌單價4500元，原定預估71桌（開桌65桌，6桌預備桌），實際出席桌數僅55桌。

不過，鎮公所於同月30日晚間，將剩餘桌次宴請非屬志工團體的羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，受邀者多數具有羅東鎮長選舉權及影響力。當晚席開4桌，每桌餐費4500元，其中1桌是羅東鎮公所人員。

檢方發現，餐會過程中，吳秋齡率領鎮公所主秘及課室主管，穿著公所服務團隊背心到場接待，向與會人員拜票尋求支持連任；餐會結束，吳秋齡更站在餐廳門口，送給每人1瓶市價980元的紅酒。檢察官綜合事證認為，吳秋齡涉犯選罷法的投票行賄罪，將她起訴，並提起當選無效之訴。

國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今早9點傳出遭調查局宜蘭縣調查站約談，目前人已在調查站，檢調通知約談人數多達9人，僅8人到案。（記者王峻祺攝）

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