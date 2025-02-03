立院新會期法案 朝野擺陣對戰／國民黨︰推中止公教年改、公投綁大選

立法院。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院經歷朝小野大兩個會期，陸續通過「立法院職權行使法」、「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」與「警察人員人事條例」等修正案。第三會期國民黨團將首重「中止公教年改、恢復原本的退休俸」以及「公投綁大選」兩大法案，勢必對僵持的朝野關係再生波瀾。

國民黨團新會期兩大法案重點為「公務人員退休資遣撫卹法第卅七條條文修正草案」與「公民投票法第廿三條條文修正草案」。公務人員退休資遣撫卹法延續上會期通過的「警察人員人事條例」，針對退休俸所得替代率的部分進行修正，新增規範，自中華民國一一三年一月一日之後，逐年下降所得替代率之部分不適用。

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國民黨團總召傅崐萁表示，因為政府錯誤的能源政策，就可以每年補貼台電兩千億元，但優質的公務人員，終生為國家奉獻卻無法好好養老，這是什麼樣的政府？傅強調，未來包括公務員、教師等，國民黨團會一步一步來進行相關修法，來照顧好他們，「履行政府對他們終身的承諾，信賴保護原則絕對不能溯及既往」。

要讓一流人才進入公職

傅崐萁也說，中央政府這四年的超徵超收也達到一兆八千億元，政府向人民拿了這麼多錢，卻無法讓一流人才進入政府工作，報考公務員的人數逐年大量下降，國民黨團必須確保讓人才進入公職，這才是讓國家進步的方式。

而公民投票法是將現行每兩年一次的公投，修正為「該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。因國民黨團要力推反廢死公投，因此必須修正讓公投綁大選，讓反廢死公投能在二○二六年縣市長選舉時同步投票。

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