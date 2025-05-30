北市Uber衝撞13輛汽機車1人傷！駕駛被拖出吐白沫：我好累......

警方獲報後趕抵現場，發現現場一片狼藉，機車被撞得四散至人行道上。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/30 09:41

〔記者鄭景議／台北報導〕56歲陳姓Uber計程車駕駛，昨日晚間9時25分許，駕車至北市愛國東路與金華街183巷口時，疑似因為精神不濟，先是在台北聖殿教堂旁擦撞路邊3輛轎車，又在金華街199巷與麗水街巷口，擦撞10輛停放路邊的機車，還撞上路過36歲的張姓男子，張男右腳骨折送醫，警方則將陳男帶回問訊。

當時路過民眾見Uber釀禍後停在路中央，衝上前查看，發現陳男癱倒在座位上，合力將他從車內拖出來時，陳男眼神渙散口吐白沫，口中喃喃自語:「我好累......我好累......」，民眾趕忙將陳男拖到人行道上免得發生危險，被波及撞傷的張男則坐在另一邊人行道上大聲哀號。

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據了解，陳男疑似連日接客忙碌，今日工作一整天後，準備返家時，精神不濟才釀禍。

警方獲報後趕抵現場，發現現場一片狼藉，機車被撞得四散至人行道上，陳男的車也被撞得車頭全毀，警方立刻協助受傷的張男送醫，張男右大腿開放性骨折，所幸目前無生命危險，陳男則拒絕送醫，詳細事故原因仍待調閱監視器進一步釐清，全案已依規定處理。

陳男的車也被撞得車頭全毀，警方立刻協助受傷的張男送醫。（記者鄭景議翻攝）

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