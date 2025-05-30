爆藍委耍官威不只一樁！施景中：病人陳情 醫院高層被叫去立委辦公室

施景中發文指出，他認識的一些優秀教授，都有多次被叫到立委辦公室訓話的前例，顯見這幾乎是常態，難怪先前說出這件事情的時候，沒有立委敢出來承認。（資料照）

2025/05/30 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中今年3月曾爆料，有立委因助理帶孩子就醫，感覺醫院「服務不周」，發文要求國健署、健保署署長及醫院副院長等人到辦公室進行訓斥。昨晚施景中再度發文指出，有與前者同黨的立委，只因病人陳情，就叫該醫院的副院長當天立刻到立法院辦公室向病人解釋。

施景中直言，他認識的一些優秀教授，都有多次被叫到立委辦公室訓話的前例，顯見這幾乎是常態，難怪先前說出這件事情的時候，沒有立委敢出來承認。

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台大婦產科醫師施景中於今年3月間曾在臉書爆料指出，某位通過第一階段罷免的立委，其助理帶小孩看病對醫院提供的服務內容不滿，立委竟透過特急件公文找來國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長，並在辦公室用嚴厲的口吻教訓當場所有人。

後續爆出耍官威的是國民黨立委羅廷瑋，羅第一時間還反控台大醫院「沒有開診、何來看診」？之後還聲稱自己「為兒童爭取權益卻被抹黑，超級冤枉！」不過有台大小兒科總醫師在醫師社群平台具名直指，羅廷瑋的助理小孩想來篩檢，掛了門診被拒，她不爽，回去馬上叫老闆發文。

施景中昨日晚間於臉書再度發文指出，「跟醫師朋友吃飯，才知道上次說某立委助理耍特權的同時，他們的同黨立委也做了一樣的事」。他表示「當時因為病人與醫師之間的糾紛，該立委就叫分院的副院長在陳情的當天，立刻就到立法院辦公室，去報到向他和病人解釋」。

施景中指出，「因為陳情的時間已經接近下班，立委『大發慈悲』，允許醫院的高層，隔天再去辦公室向他報到。結果，當醫院的高層推掉所有病人的事務和開會行程，跑到立法院跟立委說明，立委跑走了，找了一個不知道是誰（可能是助理）來代替他」。

施景中直言，「難怪當時，說出這件事情的時候，沒有立委敢出來承認。因為這個幾乎是常態了」。他也提到「我認識的一些國際知名的優秀教授，都有好多次被叫到立委辦公室訓話的前例。

施景中表示，上面說的這位立委，後來也在八勉（罷免）的名單中，遙遙領先其他同黨立委。所幸的是，因為上次這件事情的曝光，現在幾乎沒有聽到，立委再找醫院的院長副院長去立法委員辦公室開會的事情了。

施景中在文末也感嘆「你們既不懂專業、更不尊重專業，講再多你們不會懂也不想懂，又何必叫這些教授們去向你們報告？」、「何況這些教授都還要去拯救其他病人的身家性命與健康，延誤了其他人的治療，你們良心何安？」

施景中在留言區也強調，「以上都是事實，但不要問我是誰，我是絕對不會說的，何況很多立委都這樣做」。

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